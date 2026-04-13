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    首頁 > 生活

    登吉紅柳桉扎根高雄美濃90載 屏東分署攜手栽植菌根苗拚造林

    2026/04/13 12:40 記者蘇福男／高雄報導
    林保署屏東分署與美濃在地居民合力栽植80株登吉紅柳桉菌根苗，將推廣登吉紅柳桉為美濃在地具造林及保育價值的特殊亮點。（林保署屏東分署提供）

    林保署屏東分署與美濃在地居民合力栽植80株登吉紅柳桉菌根苗，將推廣登吉紅柳桉為美濃在地具造林及保育價值的特殊亮點。（林保署屏東分署提供）

    日本植物學者佐佐木舜一90年前從南洋群島等地引進10種龍腦香科植物，栽種到高雄美濃雙溪熱帶樹木園，結果有登吉紅柳桉（ Rubroshorea polysperma ）等4種植物存活，為全台唯一有栽植龍腦香科植物的區域，林業及自然保育署屏東分署與美濃居民合力栽植80株菌根苗，將推廣登吉紅柳桉為美濃在地具造林及保育價值的特殊亮點。

    屏東分署表示，龍腦香科植物在全球熱帶森林舉足輕重，不僅是重要木材來源，更是強大的碳匯資源，其中，登吉紅柳桉生長快速、木材細緻，極具商用與熱帶雨林環境保育價值，雙溪熱帶樹木園90年前栽種的登吉紅柳桉，目前胸徑已達100公分，林下已出現自然更新小苗，展現良好繁衍能力，可作為探索固碳潛力的造林樹種。

    為建立完善的育苗和造林標準作業規範，屏東分署去年起委託嘉義大學林瑞進老師實驗室進行專案研究，更深入探討支撐其在台生存的微生物系統，在研究團隊努力下，純化出對苗木生長具明顯效益的菌株（如SpSTA4、SpSTA6），希望藉了解登吉紅柳桉共生菌根菌，增加造林成效。

    美濃雙溪熱帶樹木園90年前栽種的登吉紅柳桉，目前胸徑已達100公分。（林保署屏東分署提供）

    美濃雙溪熱帶樹木園90年前栽種的登吉紅柳桉，目前胸徑已達100公分。（林保署屏東分署提供）

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