新北啟動統測備考雙引擎 AI智慧助教、學習導師上線

新北市教育局攜手中華未來學校教育學會，推出「AI智慧助教」與「AI學習導師」雙引擎系統，打造完整的統測備考支持系統。（記者賴筱桐攝）

四技二專統一入學測驗（簡稱統測）進入備戰關鍵期，新北市教育局攜手中華未來學校教育學會，推出「AI智慧助教」與「AI學習導師」雙引擎系統，結合素養評量、學習診斷與即時陪學機制，打造完整的備考支持系統，協助技職學生精準補強學習弱點，提升應考效率，AI智慧評測系統即日起開放學生免費註冊使用。

新北市教育局長張明文指出，新北自2023年推動素養試題、2024年導入數位解題、2025年升級診斷系統，逐步建構統測備考支持架構，今年再導入AI雙引擎，讓學習從被動檢視轉為主動精進，協助學生突破自主學習常見卡關點。

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張明文說，「AI智慧助教」如同24小時線上數位家教，在學生練習作答時，即時針對題目概念、解題盲點提供引導與說明，幫助拆解難題；「AI學習導師」則扮演個人化學習教練，依據素養試題作答與診斷結果，分析學生學習弱項，並規劃後續練習方向，不僅讓學生知道自己哪裡不會，也能清楚下一步怎麼學，提升備考效率與信心。

鶯歌工商校長顏龍源表示，新北市自110學年度起邀集各領域專業教師命題，辦理「煉戰素養」統測模擬測驗，著重語文理解、數理應用及跨域整合能力，每年吸引近千名學生參與。今年模擬測驗預計4月18日登場，不分年級皆可選考，未參加模擬測驗的學生，也能透過AI雙引擎系統進行練習與診斷，強化備考實力 。

鶯歌工商廣告設計科學生林沛樺說，「AI智慧助教」能即時引導，協助拆解難題，備考不再只靠自己摸索；學生凌芝憶也分享，「AI學習導師」像導航員，透過雷達圖掌握自己的弱項，不再盲目刷題，而是依照個人學習歷程獲得專屬建議，對升學準備更有明確方向。

泰山高中教師陳李偉認為，AI雙引擎幫助教師精準掌握學生落點與差異，減輕個別指導負擔，提升教學品質與適性補強成效。

新北打造完善的統測備考支持系統，「AI智慧助教」如同24小時在線上的數位家教，「AI學習導師」則扮演個人化學習教練。（記者賴筱桐攝）

學生認為，這套針對統測的AI智慧評測系統，幫助了解自己的學習弱點，升學準備更有明確方向。（記者賴筱桐攝）

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