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    首頁 > 生活

    超好康！彰市70年美食名店 連4天肉燥飯銅板價20元

    2026/04/13 12:14 記者湯世名／彰化報導
    阿泉爌肉飯祭出連4天肉燥飯降價10元，每碗只要銅板價20元。（圖由民眾提供）

    阿泉爌肉飯祭出連4天肉燥飯降價10元，每碗只要銅板價20元。（圖由民眾提供）

    超好康！彰化市有70年歷史的阿泉爌肉飯限時優惠開跑，從12日起至15日一連4天祭出降價措施，原本1碗30元的肉燥飯，現在只要銅板價20元，今天吸引大批民眾排隊買肉燥飯，有人一口氣外帶5份肉燥飯；阿泉爌肉飯老闆謝泊宏指出，限時優惠雖然到15日，但也會視狀況不排除延續到17日。

    謝泊宏說，在這個什麼都漲的時代，他們選擇讓大家吃得更輕鬆一點，逆勢操作將肉燥飯降價，這不是促銷，是他們對地方鄉里的心意；一路走來感謝大家對小店的支持與照顧，所以這一次想用最實在的方式回饋給大家；也許只是1碗肉燥飯，但希望它不只是填飽肚子，更是1份簡單卻溫暖的陪伴。

    今天上門吃爌肉飯的民眾，得知肉燥飯降價後，也多會再加點1碗肉燥飯，並說萬物齊漲時代，業者反而降價超佛心，希望能有更多美食小吃一起降價，讓消費者吃得更開心；還有民眾說雖然每碗只降10元，但卻是生活中的小確幸，他一口氣買5碗帶回家與家人享用。

    阿泉爌肉飯祭出連4天肉燥飯銅板價20元。（圖由民眾提供）

    阿泉爌肉飯祭出連4天肉燥飯銅板價20元。（圖由民眾提供）

    阿泉爌肉飯祭出肉燥飯銅板價20元，吸引大批民眾光顧。（圖由民眾提供）

    阿泉爌肉飯祭出肉燥飯銅板價20元，吸引大批民眾光顧。（圖由民眾提供）

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