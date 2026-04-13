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    首頁 > 生活

    苗栗縣苗栗市裝電眼 盼遏止非法丟棄垃圾

    2026/04/13 12:13 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗縣苗栗市裝電眼，盼遏止非法丟棄垃圾。（苗栗市公所提供）

    苗栗縣苗栗市裝電眼，盼遏止非法丟棄垃圾。（苗栗市公所提供）

    苗栗縣苗栗市路邊不時發生垃圾非法堆疊情形，苗栗市公所指出，今年編列82.5萬元預算，計畫在市內多處垃圾棄置熱點安裝「移動式監視器」，透過科技執法手段，公所將針對違規行為強力取締，盼能藉此還給市民乾淨整潔的市容與生活環境。

    苗栗市公所表示，市內部分路段長期存在隨意棄置垃圾情形，經溝通勸導仍無法有效遏止，不僅影響市容觀瞻，亦易衍生環境污染及病媒蚊孳生問題。為改善此現況，公所除加強巡查頻率外，透過加裝監視設備進行影像蒐證並依法逕行告發。市公所提醒，依廢棄物清理法規定，任意棄置一般廢棄物者，可處1200 元至6000元罰鍰，市公所強調，未來將視執行情形滾動檢討移動監視器設置點位，並持續推動垃圾減量及資源回收宣導。

    經苗栗市公所盤點，先針對熱點、10處路口進行裝設，包括中正路黃昏市場、中正路俊邦保全對面、嘉新嘉盛活動中心、嘉新江屋伙房、嘉盛東路橋頭、嘉盛街136巷口、高苗三山社區88號路口、恭敬里活動中心、恭敬路76巷巷口及中正路1170巷內等處。

    苗栗縣苗栗市裝電眼，盼遏止非法丟棄垃圾。（苗栗市公所提供）

    苗栗縣苗栗市裝電眼，盼遏止非法丟棄垃圾。（苗栗市公所提供）

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