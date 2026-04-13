生廚餘不浪費！彰化月產60噸有機肥 淨零嘉年華全兌光

由生廚餘堆肥製成的有機肥在現場開放兌換，被換光，民眾參與熱烈。（縣府提供）

彰化縣人口多，每天產生大量廚餘，光是生廚餘每月回收量就約600噸，其中約1成可轉化做成有機肥，換算約60噸，相當於6000包、每包10公斤的肥料。這些以水果皮、青菜葉，以及手搖飲店產生的水果渣、茶葉渣製成的有機肥，環保局便宜賣，每包售價6、70元不等，每次開賣或憑點數兌換就被搶購一空，昨（12日）天舉辦環保淨零嘉年華活動，以點數兌換的有機肥也全被換走。

彰化縣環保局昨天在永靖成美文化園區舉辦環保淨零嘉年華活動，結合以物易物與資源回收，民眾如潮水般湧入會場，現場開放民眾攜帶家中閒置物品交換所需生活日用品，也可透過回收廢電池累積點數兌換商品，不花錢就能從現場帶走自己需要的物品。

請繼續往下閱讀...

環保局也從溪州焚化廠的二手回收中心運來回收家具，現場擺滿3張長桌，活動尚未結束就全數被兌換一空，就連以點數兌換的有機肥也全被換走，有民眾晚來一步錯過直呼可惜。

環保局長江培根說，以物易物目的就是鼓勵民眾把自己用不到的東西，透過交換，讓其他人使用，避免仍可使用的物品直接被當成垃圾丟棄，物品不斷循環再利用，延長使用，也達到節能減碳效益。他強調，不要小看這個小動作，人人當成日常持之以恆做下去，環保效益超乎大家的想像。

彰化縣環保局在永靖成美文化園區舉辦淨零嘉年華，現場人氣強強滾。（縣府提供）

環保局用縣內回收的生廚餘做成有機肥，每次開賣或憑點數兌換，很快被換光。（縣府提供）

活動現場展示生廚餘做成的有機肥，材料來自縣內回收的生廚餘。（縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法