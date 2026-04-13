三峽長福地下停車場開工動土 上方規劃里活動中心及休憩空間

新北市三峽長福地下停車場由市長侯友宜（中左）舉行動土典禮。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜13日主持三峽區長福地下停車場開工動土典禮，他表示，市府積極推動停車場建設，今年將陸續完成蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓附設停車場等7案，並由三峽長福及鶯歌公八公園地下停車場接力開工；共9座停車場完工後，可提供16個大型車停車位、3137個汽車停車位及4238個機車停車位，紓解地方停車需求。

侯友宜表示，三峽長福地下停車場位於都市計畫商業核心區，鄰近三峽祖師廟及三峽老街，地理位置關鍵，工程總經費約5億327萬元，其中中央補助2億1600萬元、市府自籌2億8727萬元，規劃開挖地下2層，設置16格大型車停車位及198格汽車停車位，預計於2028年8月完工、2029年1月啟用，未來啟用後，民眾可透過長福橋步行串聯對岸景點，提升觀光動線便利性。

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侯友宜並指出，停車場上方規劃為廣場休憩空間，並銜接長福公園步道及長福橋觀景平台，在地里民關心的活動中心亦納入整體規劃，目前已完成初步設計，室內空間約150坪。

新北市交通局長鍾鳴時表示，因停車場工區鄰近學校，交通局已要求廠商於施工期間，在學校及周邊路口配置交管人員，並於上下學時段全面避免工地車輛進出；另配合中、低年級學童中午放學時間，每日12點至13點半暫停施工，維護學童安全；考試期間亦將配合停工，以降低對校園影響。

新北市議員江怡臻表示，三峽作為大漢溪、三峽河與磺溪交會之地，自古即為「三角湧」，三峽祖師廟更是信仰與人文核心，長福停車場的興建，不只是停車空間的增加，更是串聯河岸、廟埕與老街的重要節點，長福地下停車場是她爭取許久的政見，期盼停車場可強化與河岸景觀、祖師廟及老街文化的連結，讓民眾在停車之後，就能自然走進三峽的歷史與生活。

新北市三峽長福橋即將完工，右下方長福地下停車場接續開工。（記者翁聿煌攝）

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