教育部資安人才培育轉型 首屆資安黑客松聚焦詐騙廣告識別

教育部資安人才培育轉型，今年首度推出「資安專題黑客松活動AIS3 HACKATHON」。（圖由教育部提供）

面對數位科技快速發展與資安威脅日益複雜，教育部推動資安人才培育模式轉型，從過往偏重紙本測驗與解題競賽，轉向情境化與實務應用導向。今年首度推出「資安專題黑客松活動AIS3 HACKATHON」，挑戰超過4000筆詐騙廣告資料，從資料整理、模型設計到報告展示，以真實議題為核心，強化學生跨領域整合與解決問題能力。

教育部資科司科長張寶儷表示，資安人才培育計畫長期致力建構完整且具延續性的培育體系，從基礎課程、實務競賽到高強度攻防演練，逐步引導學生銜接產業需求。去（2025）年度已有超過5000名師生參與相關課程與活動，推動成果逐漸顯現。

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資安專題黑客松活動由國立陽明交通大學、國立中正大學及國立台灣師範大學共同主辦，並邀請國家資通安全研究院提供技術支援，以「詐騙廣告識別」為主題，結合AI資料分析、模型建構與創新設計，鼓勵學生提出具體可行的防詐解決方案，透過競賽，讓資安學習不再侷限於技術操作，而是進一步回應社會需求。

拿下第一名的作品「一擊詐獵」，結合Web（網頁）與LINE Bot（LINE聊天機器人）雙平台設計，以貼近日常生活的操作介面，將原本艱澀的防詐資訊，轉化為易於理解的互動工具，有助提升民眾辨識詐騙能力。張寶儷說，這次還有3名高中生進入決賽，顯示資安教育向下扎根，學生實務能力逐步提升。

此外，教育部今年也辦理為期2天的「進階資安攻防演練（AIS3 EOF）」，透過模擬真實資安攻防情境，培養學員在高壓環境下的即時應變與團隊合作能力。張寶儷表示，今年更導入國際新型LiveCTF對戰模式，採限時一對一競賽，強調在動態攻防中快速判斷問題、制定策略與修補漏洞，讓訓練更貼近實務現場，初賽吸引78隊報名，最終選出15隊晉級決賽，透過分階段競賽與實作訓練，能有效培養學生面對真實資安威脅的能力。

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