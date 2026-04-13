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    首頁 > 生活

    盧秀燕赴美看街友無作為還說做的比美國好？何文海斥花公帑只會大內宣

    2026/04/13 12:10 記者黃旭磊／台中報導
    台中市議員何文海（圖）批盧秀燕出訪美國，回國毫無作為。（記者黃旭磊攝）

    台中市議員何文海（圖）批盧秀燕出訪美國，回國毫無作為。（記者黃旭磊攝）

    台鐵台中站周邊街友頻生佔用亂象，台中市議會上午進行第4屆第7次業務質詢，民進黨議員何文海批評市長盧秀燕今年出訪美國，去姊妹市曼徹斯特看如何安置街友，回國至今毫無作為，他並詢問相關官員,發現連相關資料都沒有交辦,台中市副市長黃國榮答稱「別人要跟我們學，我們做的比較好」，何文海怒批有夠會「歕雞胿」（台語：吹牛）的。

    台中市長盧秀燕今年3月12日到美國波士頓，首站前往新罕布夏州拜會姊妹市曼徹斯特市長Jay P. Ruais，探討街友等相關議題，何文海上午在議會質詢社會局、研考會，盧秀燕返國後竟未交辦改善事項，台中街友亂象有夠嚴重，難道市長都沒看到嗎。

    台中市副市長黃國榮說，他陪市長去曼徹斯特，前年還去美西，美國每個城市都有街友，美西氣候好街友問題更嚴重，至於曼徹斯特在東岸比較冷，美國都靠政府（安置街友），台灣有民間社團幫忙，「別人要跟我們學，心得就是我們做的比較好。」

    何文海聽到後怒批，有夠會「歕雞胿」（台語：吹牛）的，盧秀燕8年來出國經費，議會一毛都不刪，回國只會吹牛而已，看到什麼成果，要盧秀燕吐錢出來一場空。

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