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    首頁 > 生活

    迎大甲媽遶境 雲嘉「朝聖大橋」崙子橋新橋東行線通車

    2026/04/13 12:05 記者黃淑莉／雲林報導
    崙子橋跨越北港溪是雲林縣、嘉義縣兩縣重要連絡橋梁，拓寬改建工程東行線（左）完工通車，舊橋（右）將拆除進行西行線施工，預計明年7月全部完工。（記者黃淑莉攝）

    崙子橋跨越北港溪是雲林縣、嘉義縣兩縣重要連絡橋梁，拓寬改建工程東行線（左）完工通車，舊橋（右）將拆除進行西行線施工，預計明年7月全部完工。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣與嘉義縣重要連絡橋梁「崙子橋」改建拓寬工程，第一階段東行（北上）線完工，今（13）日辦理改道新橋通車，也宣布第二階段工程啟動，將拆除舊橋、西行線施工，預計2027年7月全部完成。雲林縣長張麗善說，4月20日大甲媽祖遶境媽祖鑾駕及香客可走新橋前往新港奉天宮。

    崙子橋跨越北港溪，連結雲林縣元長鄉與嘉義縣新港鄉，全長772米，橋齡逾40年，基礎裸露、梁底低於堤防不符防洪治理計畫高程，且橋寬僅7米，雙向只一車道，汽、機爭道險象環生，經公路局、水利署補助近8億元，雲林縣府配合2億元，工程費近10億元改建拓寬。

    雲林縣交通工務局長汪令堯表示，崙子橋是雲嘉重要連絡橋梁之一，往來車輛頻繁，為免影響通行，工程採兩階段施工，第一階段施作東行線新橋、第二階段改至新橋後，再拆除舊橋施作西行線，新橋寬為18米，共4車道。

    張麗善表示，崙子橋拓寬改建工程今天第一階段完成辦理改道新橋祈福儀式，也象徵雲林縣與嘉義縣搭起有誼橋梁，崙子橋也是每年大甲媽祖遶境必經的橋梁，信眾稱為「朝聖大橋」，為迎接今年盛事，因中東戰火瀝青缺料，縣府與廠商協力調度完成路面鋪設，讓香客可以順利通行。

    今天的改道祈福儀式在雲林元長端舉行，縣長張麗善主持，立委丁學忠及雲嘉兩縣多位地方民代、鄉親都與會共同見證。張麗善說，崙子橋拓寬改建工程第二階段工程預計明年7月完工。

    崙子橋跨越北港溪是雲林縣、嘉義縣兩縣重要連絡橋梁，拓寬改建工程東行線（左）完工通車，舊橋（右）將拆除進行西行線施工，預計明年7月全部完工。（雲林縣府提供）

    崙子橋跨越北港溪是雲林縣、嘉義縣兩縣重要連絡橋梁，拓寬改建工程東行線（左）完工通車，舊橋（右）將拆除進行西行線施工，預計明年7月全部完工。（雲林縣府提供）

    崙子橋拓寬改建工程第一階段東行線完工通車，雲林縣長張麗善與雲、嘉兩縣多位民代一起見證。（記者黃淑莉攝）

    崙子橋拓寬改建工程第一階段東行線完工通車，雲林縣長張麗善與雲、嘉兩縣多位民代一起見證。（記者黃淑莉攝）

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