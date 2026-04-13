長輩買便當竟摔落側溝嚴重骨折 高雄市環保局坦承疏失

環保局圍欄擺放位置與水溝有一段距離。（市府提供）

民眾今於網路社群PO文稱67歲母親到高雄市小港區某自助餐店買便當，卻因環保局店前清溝圍欄不足，致母親踩空摔落水溝，右手骨折必須住院開刀，指控清潔隊第一時間未協助母親送醫，事後又酸「小事有必要調解嗎？」，國賠會議卸責「老人如果聽不了，不要讓他出門」，質疑環保局職務過失，應正視公安而非卸責。

環保局今坦承疏失表示，去年底執行側溝清疏作業，依作業規定放置三角錐、連桿及警示標語，提醒用路人安全，惟作業人員來不及阻止民眾而造成受傷，事發後檢討確有疏失，已修正作業程序，加強作業安全，並加強員工教育訓練，落實作業區人員進出管制，全案目前已進入國賠程序，後續負起相關賠償責任。

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環保局環管處小港區清潔中隊去年底於小港區一間自助餐店前進行水溝清疏作業，民眾今於 Threads社群平台PO文，指控清潔隊員打開水溝蓋後，只鋪設一片塑膠墊，卻無三角錐等警示，施工圍欄不足，造成67歲母親欲至店門口洗手，在毫無防備情況下，踩空摔落水溝。

民眾指控事發當下清潔隊未報警，也未協助母親送醫，而是便當店員工送母親到附近診所，最後由他將母親送醫，經診斷右手嚴重骨折，必須住院開刀。

民眾獲悉趕到現場，清潔隊剩下一名陳姓女隊員稱「現場有圍欄，是你母親自己跨越跌進去」，民眾立刻到警局備案。根據現場監視器畫面，圍欄擺放位置與水溝有一段距離，未能讓長輩在行走過程察覺，且清潔隊員無人守在水溝旁，造成長輩踩空摔落水溝。

民眾指出，全案送調解委員會後，環保局中隊長與處長秘書才致電道歉並承認疏失；陳姓女隊員卻稱「這種小事有必要來調解會嗎？」；3月25日國賠會議，郭副處長改口卸責稱「你母親不適合騎機車」、「老人如果聽不了，就不要讓他出門」、「這裡是營業場所，考慮動線不圍」。

民眾質疑環保局說詞明顯違反公務人員執行職務過失，希望環保局正視公安問題，而不是推卸責任。

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