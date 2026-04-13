竹市十八尖山賞花季賞枯花？網諷高虹安擺拍完就枯萎了

新竹市府辦十八尖山賞花季，卻讓市民賞枯花？網諷高虹安擺拍完，草花就枯萎了。●網友名字請協助馬賽克。（取自網路貼文）

新竹市府推動十八尖山賞花季活動，在十八尖山入口處種植草花類的花草植物，但活動不到1個月，一大片的草花幾乎枯萎死一片，有網友在社群發文稱「高虹安邀請各位新竹朋友來十八尖山賞花，還不到1個月變這樣，市府養護處長還說生長良好，是說雜草嗎?」並酸高虹安一來擺拍，十八尖山的花草就枯死一大半。

對此，市府養工處表示，針對民眾反映十八尖山部分花草枯萎情形，已派員現地了解，並請廠商依契約養護保活規定，會在今天（13日）再進場辦理整理作業，先行清除枯死植栽，並辦理補植作業，以恢復整體景觀品質。

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有網友在社群貼文稱幾乎每天都到十八尖山運動健行，市府推廣十八尖山賞花季活動，但只種些簡單的草花給人擺拍，實際上，很多草花根本不是原生種，對十八尖山的環境優化並無助益，而這些草花果然經過春天忽冷忽熱的天氣，不是雨下很大，就是悶熱大太陽，沒多久就枯萎，尤其在市長高虹安3月下旬來拍照擺拍後，幾乎都呈現枯萎狀態。

網友反映後，市府養工處長上週還稱草花生長良好，且用水資源廠的水持續澆灌，沒想到這幾天到十八尖山，整個草花區幾乎呈大面積枯萎狀，不是爛根就是已枯死一片，酸市府官員稱的生長良好就是枯死一片嗎？更質疑官員只要拍拍照就走人，但民眾幾乎天天運動看到這片草花枯死，批市府官員只做表面拍照功夫，未全盤規劃十八尖山的整體景觀改善與生態永續。

新竹市府辦十八尖山賞花季，卻讓市民賞枯花？網諷高虹安擺拍完，草花就枯萎了。（取自網路貼文）

新竹市府辦十八尖山賞花季，卻讓市民賞枯花？網諷高虹安擺拍完，草花就枯萎了。（取自網路貼文）

新竹市府辦十八尖山賞花季，卻讓市民賞枯花？網諷高虹安擺拍完，草花就枯萎了。●網友名字請協助馬賽克。（取自網路貼文）

新竹市府辦十八尖山賞花季，卻讓市民賞枯花？網諷高虹安擺拍完，草花就枯萎了。●網友名字請協助馬賽克。（取自網路貼文）

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