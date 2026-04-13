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    君悅排骨便當出現「蟑螂頭」回「幫你換一碗」 店長：當下立即致歉

    2026/04/13 11:57 記者孫唯容／台北報導
    知名排骨便當店「君悅排骨」爆食安爭議，顧客控訴便當出現蟑螂頭。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

    知名排骨便當店「君悅排骨」爆食安爭議，顧客控訴便當出現蟑螂頭。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

    知名連鎖排骨店「君悅排骨」驚傳食安疑慮，有民眾昨（12）日在臉書社團「爆料公社公開版」指控，用餐時發現碗裡有斷掉的蟑螂頭部，讓他瞬間食慾全無，經反應店家表示「幫你換一碗」，引發網友熱議。對此，簡姓店長回應，當下立即向顧客致歉，願意補償新的一份餐點，但顧客不敢再吃，最後將便當費用全數退還，今天停業一天進行全面掃除。

    網友指出，在君悅排骨用餐吃到一半，低頭一看「竟然發現碗裡面有蟑螂頭」，他直呼「瞬間食慾全無，超級噁心」，立刻向店家反應，但店員處理方式竟是「幫你換一碗」，讓他質疑配菜來源相同，換一碗有什麼意義？該名網友也表示，事發後所謂的「主管」從頭到尾都躲在內部，完全沒有出面道歉或說明，他也認為，事件重點不在賠償，而是店家對衛生與處理態度的問題，怒轟「遇到這種事情還這樣處理，真的讓人很傻眼，也難怪現在生意變差，不是沒有原因。」

    文章引發討論，網友留言「這很嚴重，這幾天食物中毒多少人？多少店家的衛生不乾淨？」、「太誇張！所以吃東西一定要看，不要邊吃飯邊玩手機」、「換了也是同一鍋菜，不用換，直接檢舉」。

    對此，簡姓店長回應，面對顧客反應時，當下承認疏失、道歉好幾次，同時向顧客表示願意補償新的一份餐點，但顧客不敢吃，最後也將便當費用全數退款，今天店家停業一天，進行整體大掃除，落實環境衛生。

    台北市衛生局表示，會派員前往依食品良好衛生規範準則，針對人員衛生、食材處理、病媒防治及作業場所衛生等進行稽查，如查獲相關衛生缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符合規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰；民眾如有消費爭議可向各縣市消費者保護中心提起申訴。

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