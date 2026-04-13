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    首頁 > 生活

    台中東光路「最後一哩路」今天動工 預計明年六月打通全線

    2026/04/13 11:51 記者歐素美／台中報導
    台中市東光路開闢工程動工，明年六月將全線貫通。（記者歐素美攝）

    台中市東光路開闢工程動工，明年六月將全線貫通。（記者歐素美攝）

    台中市東光路「南興三路至東山路一段」工程，新闢近1公里道路，總經費約37.6億元，今天舉行開工祈福典禮，預計明年6月完工，完工後將完整串聯松竹車站與周邊重劃區，打通北屯區的交通瓶頸，並打造風鈴大道，沿線遍植洋紅風鈴木，方便民眾就近賞花。

    市長盧秀燕表示，到北屯是回娘家，北屯區是她的選區，她在當地30年，北屯區的建設一直她關心的事情，並以開台始祖吳沙名言「路若通，子孫就興旺」為例，歷數她在北屯區爭取的各項道路建設。

    盧市長說， 東光路計畫道路全長約1.5公里，從松竹路一段到東光路892巷，總經費約63.7億元，全由市府籌措，因為她是盧秀燕，爭取不到中央補助，這是她任內最後一年，就算賣地也要做。

    建設局表示，東光路開闢第一階段東山路一段到東光路892巷已完工，今天開闢東光路「南興三路至東山路一段」，為串聯松竹車站與周邊重劃區的關鍵「最後一哩路」，完工後可有效暢通松竹路及東山路長期壅塞問題，全面提升通行效率與用路安全。

    建設局長陳大田指出，東光路採分年分段方式推動，目前已完成的路段已發揮分流效益，對紓解松竹路及周邊道路車潮發揮關鍵作用，除了道路開闢外，工程同時建置污水下水道與共同管溝等基礎設施，整合民生管線。

    東光路（南興三路至東山路一段）開闢路段，長約927公尺、寬30公尺，總經費約37.6億元（含工程費2.71億元及用地費34.86億元）。

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