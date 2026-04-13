咖啡控快筆記！「福爾摩沙咖啡同樂節」18日登場 主推手沖賽事與市集盛宴

2025第三屆咖啡市集人潮。（中原文創園區提供）

位於桃園市中壢區的中原文創園區將於4月18、19日舉辦「2026福爾摩沙咖啡同樂節」，結合專業手沖咖啡賽事與風格市集，打造一場兼具職人精神與生活美學的咖啡盛會。今年更首度導入大富翁互動遊戲，讓民眾在邊玩邊逛的過程中，輕鬆認識咖啡文化的多元魅力。

桃園市文化基金會行政主任蘇昭伃表示，邁入第四屆的手沖咖啡賽，今年第二度於中原文創園區辦理，由桃園福爾摩沙咖啡文化交流協會主辦，吸引全國56組專業咖啡師同場競技。手沖咖啡講究水溫、流速、研磨與風味層次的精準掌控，今年賽事更採盲測評分制度，進一步提升比賽的專業度與觀賞性。參賽者須展現穩定沖煮技巧，精準詮釋風味平衡，呈現手沖咖啡的黃金比例。

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現場邀請多位重量級評審坐鎮，包括擁有SCA美國精品咖啡協會認證的評審李子奇、WCC世界盃烘豆大賽國際評審林志益、台灣卓越盃咖啡示範競標COE國家評審林妤珊，以及咖啡爽節國際咖啡杯測挑戰賽主審陳若芸等業界專家，共同見證這場手沖咖啡的巔峰對決，帶領民眾深入感受咖啡職人的匠心精神。

除了精彩賽事，現場同步規劃「啡熊咖賀市集」，集結人氣咖啡品牌與質感手作選物，讓民眾一站式體驗咖啡生活。活動亦結合大富翁集點與抽獎機制，只要參與互動即可累積點數並兌換好禮，提升參與樂趣與驚喜感。

此外，活動期間將串聯中原文創613市集與陶藝市集，從咖啡香氣到手作溫度，多元攤位一次滿足所有感官享受。全場賽事及市集皆免費入場，無論是資深咖啡愛好者，或是想輕鬆體驗生活風格的民眾，都能找到屬於自己的咖啡節奏。

「2026第四屆咖啡大富熊手沖賽」活動主視覺。（中原文創園區提供）

2025第三屆手沖賽事現場。（中原文創園區提供）

2025第三屆手沖賽事現場。（中原文創園區提供）

2025第三屆手沖賽頒獎儀式。（中原文創園區提供）

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