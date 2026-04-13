培養土地認同 台南擴大食農遊學地圖

台南市「食農遊學地圖」再增校，擴展學習地圖。（台南市政府提供）

台南市推動「食農遊學地圖推動計畫」擴展至24校、48場食農體驗育樂營，整合各校課程，將學習場域延伸至真實環境，並藉由跨區、跨校的校際營及親子營，互相交流與體驗，深化對台南在地物產及文化的認識。

大竹國小推出「藕遇在大竹」遊學活動，校長吳錦梅表示，學校特別與在地小農合作，引領學生與親子家庭走入蓮田。賞蓮花、採蓮、剝蓮子、洗藕粉與品嚐「荷葉香飯」，讓學習更具趣味與深度。盼藉此建立學童對在地產業的認同與感恩。

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安平國小將安平港沿岸養殖景觀化為無邊界教室，展開連結環境、產業與生活的學習，搭船探訪養殖區、剖蚵體驗、動手料理，實踐從產地到餐桌的途徑。校長張世昌表示，貼近土地的課程能讓孩子在真實情境中學習，培養觀察與感受能力。

教育局長鄭新輝表示，台南推動「食農遊學地圖推動計畫」邁入第5年，鼓勵學校利用校本課程及在地特色農產，並結合各區青農或農會等外部資源共同規劃食農體驗活動，讓學習更加貼近土地與農民生活。今年度更新增大竹國小及安平國小2校，讓遊學地圖範圍再度擴大，也讓不同地區的農業特色得以被看見，進一步拓展學生視野。

教育局表示，除體驗育樂營外，每月搭配在地農產編製主題，將海報公布至「台南市午餐教育資訊網」，供師生及家長下載運用，活動成果也同步發布於「台南幸福午餐食間」。今年度依四季辦理48場次活動，第1季活動已熱烈展開，後續第2至4季活動將陸續公告於「台南市食農教育資訊網」，歡迎有興趣的學校、親子踴躍報名參與。

漚汪國小食農遊學，大小朋友一起拔蘿蔔。（台南市政府提供）

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