為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市定點臨時托育要前一天預約 議員批規定無彈性要求放寬及加強媒合托育

    2026/04/13 12:25 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員陳政顯批定點臨托的預約規定不符民眾真正所需。（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳政顯批定點臨托的預約規定不符民眾真正所需。（記者蘇金鳳攝）

    現代的年輕人多半是雙薪家庭，小朋友若是送到保母家照顧，但保母臨時有事該如何？市議員陳政顯質疑，台中市設有定點臨時托育的服務，但臨托點太少，且規定需在前一天9點前預約，但若是保母前一天10點或者是當天才臨時有事，家長要把小朋友送到哪裡托育？痛批社會局臨托無彈性，要求改善。

    社會局長廖靜芝表示，台中市目前有14處定點臨托，今年會再增加17處，共31處定點臨托，若民眾臨時找不到保母，可透過居家托育服務中心來協助，而台中市有6區，民眾可就近洽詢尋求協助。

    市議員陳政顯表示，台中市雖有定點臨托，但目前只有14處，根本不足，但令人無法接受的就是預約的規定。

    陳政顯質疑，社會局規定若要臨托，就要在前一天9點就要預約，但是保母若是前一天10點才說有事，或者當天臨時有事，這些家長們臨時要如何去找保母，這樣的規定非常不合理。

    陳政顯指出，社會局應該要進行媒合，很多托育中心有能量可照顧臨時需要托育的小朋友，要求社會局用心去媒合，不要讓家長手足無措。

    廖靜芝表示，媒合工作一直有做，居托中心也有進行媒合。

    社會局長廖靜芝表示，定點臨托今年會再增十七處。（記者蘇金鳳攝）

    社會局長廖靜芝表示，定點臨托今年會再增十七處。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播