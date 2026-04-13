中市定點臨時托育要前一天預約 議員批規定無彈性要求放寬及加強媒合托育

市議員陳政顯批定點臨托的預約規定不符民眾真正所需。（記者蘇金鳳攝）

現代的年輕人多半是雙薪家庭，小朋友若是送到保母家照顧，但保母臨時有事該如何？市議員陳政顯質疑，台中市設有定點臨時托育的服務，但臨托點太少，且規定需在前一天9點前預約，但若是保母前一天10點或者是當天才臨時有事，家長要把小朋友送到哪裡托育？痛批社會局臨托無彈性，要求改善。

社會局長廖靜芝表示，台中市目前有14處定點臨托，今年會再增加17處，共31處定點臨托，若民眾臨時找不到保母，可透過居家托育服務中心來協助，而台中市有6區，民眾可就近洽詢尋求協助。

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市議員陳政顯表示，台中市雖有定點臨托，但目前只有14處，根本不足，但令人無法接受的就是預約的規定。

陳政顯質疑，社會局規定若要臨托，就要在前一天9點就要預約，但是保母若是前一天10點才說有事，或者當天臨時有事，這些家長們臨時要如何去找保母，這樣的規定非常不合理。

陳政顯指出，社會局應該要進行媒合，很多托育中心有能量可照顧臨時需要托育的小朋友，要求社會局用心去媒合，不要讓家長手足無措。

廖靜芝表示，媒合工作一直有做，居托中心也有進行媒合。

社會局長廖靜芝表示，定點臨托今年會再增十七處。（記者蘇金鳳攝）

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