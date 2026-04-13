新北石碇大崙山劃入特定水保區 將投入逾7千萬整治

新北市石碇大崙山劃入特定水土保持區，將展開水保整治工程。（圖由新北市農業局提供）

為減緩大雨來襲時造成邊坡災害，新北市政府提報石碇大崙山劃入特定水土保持區，經農業部審議通過並在今年2月9日公告，將展開長期水土保持治理工程，預估投入約7750萬元經費，施作水保設施，農業局也推動社區自主防災，在颱風豪雨紅、黃色土石流警戒發布時疏散撤離，維護民眾生命財產安全。

新北市農業局指出，石碇區豐田里大崙山2016年9月梅姬颱風過境後，華梵大學校區內道路及建築物地表有新增裂縫及下陷情形，當時華梵大學及農村發展及水土保持署立即辦理治理工程，包含施作集水井與排水管，累積工程經費逾9000萬元，並持續掌握該區可能崩塌機制及規模，經監測發現邊坡有滑動跡象。

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為加強水土保持治理成效，新北市府2025年8月送交石碇區大崙山劃入特定水土保持區計畫書圖至農業部審查，農業部今年2月9日公告劃入特定水保區，面積約25.64公頃，禁止任何開發行為，市府以現地安全穩定為原則擬定水保計畫，並推動治理工程，未來將施作集水豎井、水平排水管、護坡設施等水土保持設施，投入工程經費約7750萬元，確保邊坡穩定安全。

此外，市府為了提升民眾災害來臨時的應變能力，持續推動防災社區兵棋推演與實作演練，在民眾積極配合下，石碇區大崙山豐田里獲得農村水保署頒發「防災社區銅質認證」，展現防災韌性。

農業局長諶錫輝表示，石碇區大崙山將依照水土保持法實施管制，推動長期水土保持治理工程，促進地下水位與強化邊坡穩定，在豪大雨來襲時，避免誘發大規模崩塌致災；若未來整治完善且達到法定解編條件，市府將盡速辦理廢止作業，讓民眾在生活安全無虞的前提下，合理利用土地。

新北市石碇區大崙山劃入特定水土保持區，市府邀集地主辦理現勘說明水保工程內容。（圖由新北市農業局提供）

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