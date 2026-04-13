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    首頁 > 生活

    改善高雄內門高136線急彎路段 截彎取直啟動

    2026/04/13 11:23 記者葛祐豪／高雄報導
    內門高136線截彎取直工程位置圖（紅線圈起處）。（高雄市新工處提供）

    內門高136線截彎取直工程位置圖（紅線圈起處）。（高雄市新工處提供）

    為改善高雄內門區高136線知名的急彎路段行車安全，工務局新工程處今（13）日宣布，位於內門區內東里與中埔里交界的高136線2K+150至2K+200路段改善工程，已決標並正式開工，透過道路拓寬及線型調整，將有效提升行車安全與視距條件。

    高雄內門區高136線是連接內門與台南龍崎的鄉道，以貧瘠惡地地形景觀聞名。其中，2K+150至2K+200路段是知名的急彎與陡下坡危險點，道路寬度僅約6公尺，事故風險較高。

    高雄市新工處指出，該路段過去因線型限制，會車空間及行車視線仍有優化空間；考量在地居民實際需求，決定進行截彎取直及道路拓寬工程，以提升行車安全與道路服務品質。

    本次改善工程預計將道路寬度拓寬至11公尺，整體改善長度約60公尺，工程總經費約487萬元。施工期間將視現場狀況採半半施工或短暫封路方式進行，同步設置明顯改道指標及交維措施。

    此外，有民眾網路社群反映高雄長庚醫院後面的道路，補丁東一塊西一塊；高雄市道工處表示，該路段是鳥松區公園路全長2.1公里，部分路面歷經多年使用，導致路面龜裂老化，預計今年上半年重新刨鋪改善，未全面刨鋪改善前，將加強修補，以維行車安全。

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