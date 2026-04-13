宜蘭綠九市場「親子採買GO」 享300元採買體驗券

宜蘭綠九巿場連續2年榮獲經濟部認證四星級優良市集。（圖由宜蘭市公所提供）

宜蘭綠九市場「親子採買GO」，預計本月19日、5月24日及6月28日共舉辦3場，帶領2人同行的親子檔走讀傳統市場，明天（14日）起受理報名，活動當天全程參與者，將獲贈可折抵消費的300元採買體驗券。

宜蘭市公所今天（13日）指出，綠九市場「親子採買GO」活動，每場有2梯次，第1梯次上午8點，第2梯次9點半，各1個半小時，每梯次受理24組報名，每組2人（1大1小），請上臉書粉專「來宜蘭逛市場：宜蘭市場放送頭」報名。

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宜蘭綠九市場販售的食材琳瑯滿目，有肉攤、水果攤、菜攤、熟食攤位，營業時間叫賣聲此起彼落，宜蘭市公所透過「親子採買GO」，指派工作人員帶著親子檔走進充滿人情味的市場攤位，了解消費者如何選購食材，體驗在地市場文化。

市長陳美玲說，綠九市場環境整潔、空間明亮，2024、2025連續2年榮獲經濟部認證四星級優良市集，也是宜蘭縣環保局指定推行減塑計畫示範市場，宜蘭巿公所為了便民，提供購物免費停車1小時貼心措施，希望藉由「親子採買GO」，讓大小朋友認識傳統市場特色產品，為消費者、攤商與市公所共創三贏局面。

宜蘭綠九市場推出「親子採買GO」，活動當天全程參與者，可享300元採買體驗券。（圖由宜蘭市公所提供）

宜蘭綠九市場販售的食材琳瑯滿目。（圖由宜蘭市公所提供）

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