北市違規廣告開罰逾6千萬！食品類奪冠 3家業者罰最多

台北市政府今（13日）公布去年度違規廣告查緝情形，食品、醫療、化妝品違規廣告共開罰520件、裁罰6,203萬元。其中食品佔327件，裁罰金額達4,048萬元，金額最高；藥品／醫療器材佔26件、裁罰1,104萬元居次；化粧品佔167件、裁罰1,051萬元。 （記者孫唯容攝）

違規廣告猖獗，台北市政府今（13日）公布去年度違規廣告查緝情形，食品、醫療、化妝品違規廣告共開罰520件、裁罰6203萬元。其中食品佔327件，裁罰金額達4048萬元，金額最高；藥品／醫療器材佔26件、裁罰1104萬元居次；化妝品佔167件、裁罰1051萬元。

衛生局表示，違規廣告類別以「網路廣告」佔78.3%，為最大宗，分析網站違規廣告樣態，以公司官網224件最多、裁罰金額2488萬元，另針對社群媒體進行分類統計，Facebook53件、裁罰683萬元，Instagram20件、裁罰217萬元，YouTube5件、裁罰60萬元。

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衛生局進一步分析，「違規食品廣告」部分，宣稱減肥瘦身類共54件居冠；其次為宣稱皮膚美容類48件；宣稱提升免疫力40件，位居第3；「違規化粧品廣告」以宣稱促進細胞活動或膠原蛋白增生類，共46件佔第1位，其次為消炎、消腫類共38件，生髮育毛類宣稱共29件居第3。

衛生局也公告，違規廣告累計罰鍰前3名業者。第1名為「七寶創意有限公司」，違規廣告罰鍰達510萬元，該公司的「LABELLE拉蓓青木瓜豐盈飲」食品廣告詞句涉及誇大不實；第2名為「日東商事有限公司」，違規廣告罰鍰達270萬元，其「Slimmit食事對抗酵素膠原凍」食品廣告詞句涉及醫療效能；第3名為「雙江生技有限公司」，違規廣告罰鍰230萬元，該公司之「代謝調控醫能精露」食品廣告涉及醫療效能。

衛生局呼籲民眾，一般食品僅提供人體所需之營養素及熱量，並不具備減肥瘦身、皮膚美容等涉及改變身體外觀功效，更無法達到預防、改善或治療疾病等醫療效能，提醒民眾選購前謹記「停、看、聽」三原則，「停」為冷靜思考是否確實有需要；「看」為閱讀包裝標示相關資訊；「聽」為請教醫師等專業人員之建議，如有身體不適，應尋求正規醫療機構就醫，切勿輕信誇大功效或宣稱療效之廣告，以免延誤就醫又破財傷身。

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