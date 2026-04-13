嘉義山區春雨助陣螢火蟲大爆發 螢光大道令人目不暇給

阿里山鄉山美部落令人嘆為觀止給的螢光大道。（圖由莊信然提供）

受惠於清明連假期間的春雨，嘉義縣山區螢火蟲整個大爆發，處處可見螢光閃閃美景，連接近平地屬於淺山丘陵區的嘉義大學中埔鄉社口林場都成了賞螢熱區。

縣府文化觀光局指出，社口林場位於嘉義縣中埔鄉的內埔，屬於淺山丘陵區，是嘉義大學森林系所學生的實習場域，因為環境保育有成，已經成為螢火蟲大量棲息的樂土。由於這裡距離嘉義市區不遠，是嘉義地區很容易到達的賞螢區，近兩年由縣政府和嘉義大學正式向外介紹，已經成為新興的賞螢專區。

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嘉義賞螢區雖大多在偏遠的山區，但透過網路資訊傳播分享，加上官方的行銷宣傳，吸引不少遊客到嘉義追螢。其中位於阿里山林鐵交力坪與奮起湖之間的小站「水社寮車站」，因當地長期推廣低碳環境，意外保存最原始的生態棲地，每到螢火蟲季節，成千上萬的螢光在廢棄校園與鐵道邊閃爍，季節限定美景備受攝影人喜愛。

阿里山鄉山美部落的「生態達人」莊信然也分享位於山美的兩處隱藏版賞螢秘境，一處位於樹林中，螢火蟲穿梭樹木間，宛若洋溢著詩情畫意的夢幻螢光森林，一處則是竹林小徑，螢火蟲在滿佈枯葉的小徑飛舞，成了令人目不暇給的螢光大道，今年在春雨滋潤下，螢況超級棒，值得專程山上賞螢。

阿里山鄉山美部落夢幻螢光森林。（圖由莊信然提供）

阿里山鄉山美部落夢幻螢光森林。（圖由莊信然提供）

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