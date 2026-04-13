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    首頁 > 生活

    北市首都盃國際技能競賽 10關鍵技能高手較量

    2026/04/13 10:51 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安出席「2026臺北市第2屆首都盃國際技能競賽」啟動儀式。（記者何玉華攝）

    台北市長蔣萬安出席「2026臺北市第2屆首都盃國際技能競賽」啟動儀式。（記者何玉華攝）

    台北市政府將於今年5月26日至28日在松山工農舉行「2026臺北市第2屆首都盃國際技能競賽」，台北市長蔣萬安出席啟動儀式並表示，這是唯一由地方政府主辦的國際級技能競賽，參賽國家從去年9個增加到15個，選手人數從43人增加到62人，競賽職類也從7項擴大到10項，希望北市優秀的技職教育人才能站上國際舞臺，被世界看到。

    蔣萬安表示，去年首度舉辦首都盃國際技能競賽，一開始的發想初衷，是台北市的選手每一次在全國技能競賽拿到非常多獎牌，表現傑出，希望讓這些優秀選手也能看看國際好手厲害的地方在哪，切磋交流；第二，也希望同學們未來有機會可以走入國際，站上國際舞臺，被世界看到。

    教育局補充，本屆競賽職類涵蓋工業4.0、數位建設BIM、資通訊網路建置、行動應用開發、商務軟體設計、工業機械、銲接、漆作裝潢、汽車技術、冷凍空調等領域，都是未來城市的關鍵技術，所有競賽項目都比照國際技能競賽規格辦理。

    此外，市府自2024年起實施獎勵實施計畫，首都盃國內選手的金牌獎金從20萬元提升至24萬元，銀牌10萬元提升為12 萬元、銅牌6萬元提升至8萬元，以實質鼓勵優秀技術人才。

    教育局指出，為深化技能教育意義並向下扎根，5月27日至28日競賽期間開放專業導覽服務，並結合科技大學與技術型高中設置職業試探體驗攤位，開放60梯次2100個參訪名額，即日起接受團體及學校報名，參訪完成10個競賽職類且核章完成者，即可兌換首都盃紀念徽章及抽獎券參加抽獎活動。

    台北市長蔣萬安出席「2026臺北市第2屆首都盃國際技能競賽」啟動儀式。

    台北市長蔣萬安出席「2026臺北市第2屆首都盃國際技能競賽」啟動儀式。

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