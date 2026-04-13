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    首頁 > 生活

    高雄果嶺自然公園熱度不減 假日每天有1.8萬人入園

    2026/04/13 10:45 記者葛祐豪／高雄報導
    果嶺公園假日每天約有1.5萬至1.8萬人入園。（記者葛祐豪攝）

    果嶺公園假日每天約有1.5萬至1.8萬人入園。（記者葛祐豪攝）

    去年國慶日開放的果嶺自然公園，熱度不減，假日每天約有1.5萬至1.8萬人入園，平日也有8千至1萬人。

    前總統蔡英文卸任後，變身為「登山界網紅」，上週六（11日）她特別由市長陳其邁、立委賴瑞隆陪同，一起到最夯的果嶺自然公園健行並野餐，再度炒熱該公園的熱度。

    前身為澄清湖高爾夫球場的果嶺自然公園，於去年國慶日開放，70公頃的綠地不再是付費的專屬球場，而是真正屬於市民的公園。今年春節期間，與附近的澄清湖共吸引22萬人潮，根據公園處最新統計，假日每天約有1.5萬至1.8萬人入園，平日也有8千至1萬人，民眾除了來這裡運動、野餐，也有新人專程來拍婚紗。

    工務局長楊欽富指出，果嶺公園目前的停車場、滯洪池都蓋好了，與連通澄清湖的人行天橋建好後，工程會告一段落；另針對民眾反映的一些缺失，如增加廁所、服務中心等，市府會陸續加強。

    楊欽富強調，果嶺公園一年的維護費約1700萬，暫由停車場及服務設施的收費支應部分，目前正尋找NGO團體或企業認養，以降低市府的維護費用。

    果嶺自然公園與澄清湖園區中間隔著一條松藝路，工務局規劃設置1座180公尺的人行天橋，把果嶺公園跟澄清湖連起來，工程預計今年10月完工。

    小英總統（中）到果嶺公園健行，再度炒熱公園熱度。（記者李惠洲攝）

    小英總統（中）到果嶺公園健行，再度炒熱公園熱度。（記者李惠洲攝）

    果嶺公園與澄清湖的相通人行天橋，圖為完工模擬圖。（工務局提供）

    果嶺公園與澄清湖的相通人行天橋，圖為完工模擬圖。（工務局提供）

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