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    台南後壁菁寮排水抽水站動土 黃偉哲：盼立法院以蒼生為念通過總預算

    2026/04/13 10:43 記者楊金城／台南報導
    台南新建菁寮排水抽水站位置（前農地），後方為現有應急抽水站、菁寮排水堤岸整治工程。（記者楊金城攝）

    台南新建菁寮排水抽水站位置（前農地），後方為現有應急抽水站、菁寮排水堤岸整治工程。（記者楊金城攝）

    台南市後壁菁寮排水整治是溪北治水工程重中之重，市長黃偉哲、水利署第六河川分署長林玉祥、南市水利局局長邱忠川今天（13日）上午為斥資3.34億元新建菁寮排水抽水站動土開工，台南市後續爭取菁寮排水整治17.75億、今年度已獲中央核定的約23億元治水預算都卡在立法院。

    黃偉哲強調說，盼立法院以蒼生為念，速審通過今年行政院中央總預算，讓台南持續治水建設不中斷，讓民眾不要生活在水患威脅的恐懼中。

    菁寮排水在下游匯入八掌溪現有每秒抽排量8噸的應急抽水站，工程在一旁新建菁寮排水抽水站，抽排量為每秒12噸，斥資3.34億元，菁寮排水下游第三期整治工程1億、堤防加高工程8000萬元，也同步施工中，3項工程總經費計5.14億元。

    邱忠川表示，台南市針對菁寮排水已後續提報菁寮排水第四期整治、菁寮社區分洪道等工程合計17.75億，只要中央總預算獲得通過，就能爭取經費持續治水工程。

    林玉祥說，中央和地方合作推動治水已見成效，淹水面積逐漸縮小，因應氣候變遷愈來愈嚴重，治水工程必須與時俱進，因應更新，感謝黃偉哲和水利局團隊很認真提治水計畫爭取中央預算，中央也會和市府合作，在整治完工後解除水患。

    菁寮排水新建抽水站加上現有應急站，未來合計抽排量達到每秒20噸，預計明年10月底竣工，包括後壁區長李至彬、里長等人都到場，見證重大治水工程開工，地方喜事。

    台南市長黃偉哲（右三）、水利署第六河川分署長林玉祥（右二）、南市水利局局長邱忠川（右一）今天（13日）上午為斥資3.34億元新建菁寮排水抽水站動土開工。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（右三）、水利署第六河川分署長林玉祥（右二）、南市水利局局長邱忠川（右一）今天（13日）上午為斥資3.34億元新建菁寮排水抽水站動土開工。（記者楊金城攝）

    台南新建菁寮排水抽水站是地方大事。（記者楊金城攝）

    台南新建菁寮排水抽水站是地方大事。（記者楊金城攝）

    台南後壁菁寮排水下游第三期整治施工中，堤岸也要加高85公分。（記者楊金城攝）

    台南後壁菁寮排水下游第三期整治施工中，堤岸也要加高85公分。（記者楊金城攝）

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