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    首頁 > 生活

    坐月子服務貴鬆鬆 議員要求市府補助一般民眾到宅坐月子的服務

    2026/04/13 10:37 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員吳瓊華要求到宅坐月子服務補助要擴大到一般民眾。（記者蘇金鳳攝）

    市議員吳瓊華要求到宅坐月子服務補助要擴大到一般民眾。（記者蘇金鳳攝）

    台灣面臨少子化危機，要如何吸引年輕人願意生育，市議員吳瓊華今天在市議會提出，台中市政府對於到宅坐月子服務的補助只針對弱勢，但是現在坐月子費用相當高，她建議市府也要補助一般年輕人，減輕其負擔，進而願意生育。

    社會局長廖靜芝表示，鼓勵民眾生育，現在已是有生育津貼可申請，若到宅坐月子的服務，若民眾有需要也可以申請。

    市議員吳瓊華表示，市府鼓勵民眾生育，提供「好孕專車—到宅坐月子服務一條龍」的服務。

    吳瓊華指出，目前台中市針對一般產婦與弱勢產婦採取差異化措施。一般產婦只要本人或配偶設籍並實際居住於本市，即可透過媒合平台自費申請到宅坐月子服務，每小時收費250元；而弱勢產婦若符合低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、特殊境遇家庭、新住民或社會住宅且生育第三胎以上等資格，並於分娩當日設籍滿180天以上，則可申請15日免費到宅坐月子服務，補助價值約3萬6千元。

    吳瓊華表示，台灣去年生育新生兒為10萬，今年預估可能降到9萬元，已是國安問題，她建議到宅坐月子的補助對象可以擴大到一般民眾，因為到外面坐月子相當昂貴，即使請月嫂到宅也相當昂貴，希望市府可以補助一般民眾，減輕負擔。

    社會局長廖靜芝表示，台中市有生育津貼，到宅坐月子民眾有需要也可申請。（記者蘇金鳳攝）

    社會局長廖靜芝表示，台中市有生育津貼，到宅坐月子民眾有需要也可申請。（記者蘇金鳳攝）

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