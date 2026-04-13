環團控塑膠廠商3月大量出口原料 籲管制並讓四輕完成既定歲修

環團主張政府應要求國內廠商減少塑料原料出口，以穩定塑膠袋等供應，並讓四輕完成歲修。（資料照）

受美伊戰爭影響，國際原油波動，中油四輕年度歲修提早結束開工以穩定供應鏈，環境權保障基金會今（13日）則指出，國內乙烯等出口量3月出口量大增，且對象是中國，認為應透過要求主要廠商減少出口，並完成四輕既定歲修。

為穩定塑膠袋、一次性醫療用品民生物資供給，政府要求中油四輕歲修提早結束開工以提高塑膠原料乙烯產量，環境權保障基金會表示，依最新關務出口報告顯示，主要塑膠原料今年3月出口量與去年同期相較，除了環氧樹脂與聚酯類呈現衰退，乙烯聚合物、苯乙烯聚合物、氯乙烯聚合物出口量皆顯著增加，其中塑膠袋主要原料的的乙烯聚合物，出口增加逾1.9萬噸，增幅超過26%，並且主要是出口到中國（含香港）。

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環境權保障基金會也透過出口數據指出，主要為聚丙烯的丙烯聚合物，今年3月出口增加6600餘噸，增幅較去年同期達14.7%；多數為保麗龍及ABS的苯乙烯聚合物，則增加4800餘噸，增幅約3.9%；主要為PVC的氯乙烯聚合物，增加7500餘噸，增幅超過7.5%，主要出口對象為印度、孟加拉。

環境權保障基金會表示，針對內需陷入供給不足焦慮，塑膠原料出口量卻暴增的現象，應由原出口佔7成銷量的國內廠商，趁低迷多年的塑膠原料國際市場難得高漲，增量出口導致，但政府為穩定石化上游原料供給，提前結束中油四輕歲修，是以增加工安與環境風險以及中油虧損為代價，不應為少數廠商獲取出口暴利的墊腳石，呼籲應讓四輕完成既定歲修、暫緩中油增量供應政策，並要求主要廠商減少出口，優先確保國內醫材原料。

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