「竹北陌上花開季」4/18起鳳岡登場 打卡抽限量白沙屯媽祖結緣壓轎金

竹北陌上花開季「第一篇章：同心圓花田」由白、粉、紅3色波斯菊交織成壯闊的景觀，邀請大眾走進這座「最浪漫的竹北後花園」。（竹北市公所提供）

春暖花開，新竹縣「2026竹北陌上花開季」本週六揭開序幕！今年主會場首度移師鳳岡，「第一篇章：同心圓花田」由白、粉、紅3色波斯菊交織成壯闊的景觀，邀請大眾走進這座「最浪漫的竹北後花園」，竹北人還有機會獲得限量250份的白沙屯媽祖結緣壓轎金。

竹北市長鄭朝方表示，今年活動特別選在4月時節，並首度將場域延伸至鳳岡路二段422號旁的周邊田區，希望讓土地的自然氣息與花海完美結合。現場規劃多樣的深度體驗；其中，4月18日及19日，5月2日及3日下午2點的「花映心語」，民眾可在工作人員引導下採摘波斯菊，並製作花瓶相框；竹北市民網路報名，每日200名；不限戶籍現場報名，每日50名。

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18日及5月2日夜晚的「陌上星空」，將邀請100位透過網路預約成功的竹北市民，在繁星點點的花田邊仰望星空、練習瑜珈，讓身心與大自然同步呼吸。此外，現場規劃有花徑市集、稻草迷宮與街頭藝人等。

適逢白沙屯媽祖前往北港進香，鄭朝方說，他特別將去年的壓轎金帶回拱天宮過爐加持，為即將登場的「陌上花開」春日活動，獻上這份祝福。竹北市民限定（需憑證件）、1人限領1份，凡於4月18日下午4點前將活動現場拍照，上傳至個人社群並標籤「#竹北超越竹北 #陌上花開」，即有機會獲得，限量250份。

鄭朝方並預告，5月1日至3日將由金黃色的向日葵接力登場，帶領大家轉場至陽光活力的春日色調，屆時將有夢幻的泡泡派對、陌上餐食套組等著大家參與。活動詳情及接駁車資訊請關注官方臉書。

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