桃園彩芋季17天湧120萬人次 台七繡球金針農遊趣接棒

「2026桃園彩色海芋季」17天展期總計吸引約120萬人次參觀。（農業局提供）

「2026桃園彩色海芋季」昨（12）日落幕，今年以「園夢奇芋記」為主題，結合超過20萬株繽紛花海、棒球主題策展及在地農業文化，桃市府農業局表示，17天展期總計吸引約120萬人次，其中，清明兒童連假4天就有逾40萬人次入園，更有不少外籍遊客，顯見桃園春季花卉觀光魅力逐步拓展國際能見度，接續將由「花現台七-繡球金針農遊趣」接棒登場。

農業局長陳冠義表示，桃園彩色海芋季今年展期天數及入園人次雙雙突破新高紀錄，展區共種植14個品種、6萬5000株彩色海芋，加上各式草花佈展，共有超過20萬株花卉爭奇鬥艷，在策展規劃上更導入農業廢棄物再利用精神，透過創意轉化，現場展出超過8組主題裝置藝術，將永續理念融入花海景觀中，也展現桃園推動循環農業與綠色設計成果。

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此外，今年彩色海芋季活動亮點之一，則是與棒球文化跨域合作，園區內可見樂天桃猿人氣吉祥物「猿氣」、「大聖」藏身於裝置中，像是「大聖花園」以及擬真還原樂天球場升降式應援飛機的「勝利飛船」，都吸引需多遊客駐足拍照打卡，而樂天女孩與吉祥物見面會、樂天女孩園夢專車，也都成為話題焦點，各場次盛況空前報名秒殺，活動期間推出的限定聯名閃卡亦引發蒐集熱潮，不少球迷專程前來花海現場參與活動。

陳冠義表示，桃園彩色海芋季已成為北台灣春季重要指標活動，不僅展現溪海休閒農業區的花卉產業特色，也透過花卉觀光帶動地方農業與休閒旅遊發展，隨著活動落幕，展場海芋田將陸續進入養護整理作業，呼籲民眾勿進入花田踩踏或採摘，下一波春季花卉亮點「花現台七-繡球金針農遊趣」，將在台七桃花源及大溪區百吉休閒農業區接續登場。

「2026桃園彩色海芋季」17天展期總計吸引約120萬人次參觀。（農業局提供）

「2026桃園彩色海芋季」17天展期總計吸引約120萬人次參觀。（農業局提供）

「2026桃園彩色海芋季」展區共種植14個品種、6萬5000株彩色海芋，主題裝置藝術吸引民眾拍照打卡。（農業局提供）

「2026桃園彩色海芋季」展區共種植14個品種、6萬5000株彩色海芋，主題裝置藝術吸引民眾拍照打卡。（農業局提供）

「2026桃園彩色海芋季」展區共種植14個品種、6萬5000株彩色海芋，主題裝置藝術吸引民眾拍照打卡。（農業局提供）

桃園彩色海芋季結合樂天桃猿人氣吉祥物打造主題裝置藝術。（農業局提供）

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