「嘉義優鮮」進軍日本東京通路 上架「亞洲太陽市場」

嘉義優鮮產品在日本東京「亞洲太陽市場」上架。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府推動「嘉義優鮮」品牌，行銷縣內農特產，昨在東京實體通路「亞洲太陽市場」舉辦農產加工品展售活動，展現嘉義農產深耕日本市場的具體成效，除商品上架，現場規劃為期4個月的「嘉義優鮮」主題專區，將透過長期展售與試吃觀察市場反應，作為未來拓展其他通路的重要參考。

縣府農業處表示，活動在東京都「吉祥寺」商圈舉行，亞洲太陽市場為關東地區具代表性的亞洲選品通路，據點涵蓋吉祥寺、千歲船橋及海老名等主要生活圈，客群主要為年輕族群及重視品質的家庭。

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活動現場由富邦悍將啦啦隊成員卡洛琳、奶昔熱力開場，並發送航空通路熱銷的椪柑橘瓣、魚酥及在地人氣商品柿果子脆片等試吃品，嘉義縣長翁章梁示範台式乾拌麵料理並與消費者互動分享。

現場展售13項精選商品，呈現嘉義縣農產從原料供應轉型為加工品牌的成果，為符合日本消費習慣，產品在包裝規格與口味選擇進行優化，以更精準對接當地市場需求。

翁章梁表示，「嘉義優鮮」品牌集結200多家業者、800多項商品，皆由縣府嚴格把關，在太陽市場展售，若銷售反響熱烈，未來將以此為據點，持續穩定推銷嘉義優鮮系列產品。NuRetail株式會社代表取締役飯田建作分享，活動前與同仁嘗試過所有產品，令他印象深刻，有信心能將美味介紹給日本民眾。

縣府農業處表示，亞洲太陽市場重視品質與產地故事，與「嘉義優鮮」的品牌定位相符，本次選品著重台灣風味、產品差異性及親民價格，同時兼顧天然無添加與包裝美學，提升整體質感。

嘉義縣長翁章梁（後中）帶領業者在日本行銷。（嘉義縣政府提供）

富邦悍將啦啦隊成員卡洛琳、奶昔推銷試吃品。（嘉義縣政府提供）

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