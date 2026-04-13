澎湖國際海上花火節將登場 硬體設施加強施工迎接開幕

澎湖縣政府與超級巨星自助式KTV合作，宣傳澎湖國際海上花火節。（澎湖縣政府旅遊處提供）

今年澎湖國際海上花火節首度攜手經典IP《七龍珠Z》跨界合作，整體行銷策略自春季起全面啟動，除交通節點、軌道系統及超商通路外，也積極拓展至商圈與夜市、連鎖KTV等生活場域，主舞台澎湖觀音亭正加緊施工，迎接即將舉行的開幕大典。

行銷布局進駐全台重要商圈，象徵花火節行銷由「點狀曝光」進一步擴展為「面狀覆蓋」，以高人流商圈為核心，包含高雄六合夜市、瑞豐夜市、台北西門町商圈、新光三越台北站前商圈、台中車站站前商圈等全台指標性據點，透過超大型數位媒體露出，讓花火節活動訊息在最具消費力與流動性的場域中持續曝光。

請繼續往下閱讀...

另外，澎湖縣政府今年首度攜手連鎖娛樂品牌「超級巨星自助式KTV」，透過該品牌全台12家門市的多元數位媒體，將花火節宣傳導入娛樂消費場域。

由於4月20日花火節試放，各項舞台設施與活動整備工作已全面啟動，主會場馬公觀音亭園區目前已陸續進場施工，展開舞台搭設、燈光音響及相關設施布建作業，史蹟公園及篤行十村等周邊重點場域也陸續進場進行場地布置及活動整備。澎縣府特別提醒民眾進出場域時務必留意現場施工動線及相關安全指引，共同維護公共安全。

澎湖國際海上花火節宣傳，進駐全台重要商圈。（澎湖縣政府旅遊處提供）

澎湖國際海上花火節主舞台，已開始進行搭建。（澎湖縣政府旅遊處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法