「日光」與「夜色」 2026法國生活節在高雄主視覺曝光

2026法國生活節在高雄5月22日至24日於衛武營登場，高雄市長陳其邁與法國在台協會龍燁主任邀請國內外朋友共襄盛舉。（行國處提供）

2026法國生活節在高雄5月將於衛武營登場，高雄市政府今天公開法國插畫家Christopher Boyd操刀的主視覺「日光」與「夜色」，呼應主題「巴黎香榭．交響之夜」，串聯從日到夜的多重文化體驗。

高市行政暨國際處說明，法國生活節在高雄將於2026年5月22日至24日舉行，今年首度移師衛武營國家藝術文化中心舉辦，以「巴黎香榭．交響之夜」為主題，不只活動規模再升級、台法文化內容也更加豐富。

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2026活動主視覺今公開，邀請法國插畫家Christopher Boyd操刀，以活潑創作風格，融合高雄城市意象與法式藝術風格；首度推出「日光」與「夜色」雙主視覺設計，呈現不同時段的高雄地景風貌。

日光版本以明亮色調勾勒悠閒輕盈的生活節奏，夜色版本透過光影與舞台氛圍，營造浪漫且富有韻律的城市夜景，呼應今年主題「巴黎香榭．交響之夜」，串聯從日到夜的多重文化體驗。

行國處指出，今年活動首度移師衛武營，內容也全面升級，將衛武營戶外劇場與周邊草地空間轉化為開放式藝文場域，邀請法國廣播愛樂樂團與NSO國家交響樂團演出，同時邀請知名波麗露舞蹈工作坊，邀請市民親身體驗法式藝術。

活動期間亦將規劃戶外電影區，連續3天放映經典法國電影，並設置法式滾球與足球體驗區，廣受歡迎的法式市集今年也擴大辦理，集結甜點烘焙、法式料理、文創設計與生活選品等多元品牌，同時邀請在地法式餐廳與烘焙品牌設置期間限定快閃餐廳，展現融合高雄特色的法式生活場景。

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