嘉市圓林仔桐花災後復育 桐花祭4/18、19登場

嘉義市圓林仔社區去年丹娜絲風災後，經補植復育，今年再度舉辦桐花祭。（嘉義市政府提供）

嘉義市東區圓林仔社區內桐花，去年受丹娜絲颱風重創倒伏、枝幹損傷，經市府與「幸福山丘庭園咖啡」業者移除倒樹，補植樹木與復育，嘉義市政府4月18、19日舉行「不約而桐‧義起來嘉」2026桐花祭活動，規劃4梯次桐花生態復育輕旅行，讓遊客深入了解桐花生態與環境復育故事，詳洽嘉義市政府民政處臉書。

市府民政處表示，去年丹娜絲颱風造成全市逾1萬棵路樹倒伏，市府跨局處、縣市合作搶災、清理與修復，讓城市儘速恢復正常運作。圓林仔社區桐花樹也多棵樹倒伏、枝幹損傷，幸福山丘園主第一時間補植與復育，雖然今年花況不如以往，但藉由桐花祭讓參與民眾用心認識這片土地，象徵嘉義市精神如桐花般堅毅、永不放棄。

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「不約而桐‧義起來嘉」活動4月18、19日下午2點半到6點舉行，在幸福山丘草坪區安排不插電音樂演出，設有小農在地市集，邀請客語歌手、街頭藝人演出，活動現場還打造祈花、尋花、花聚、花果等桐聚道地景，與復育中努力綻放的桐花相映成趣，讓民眾拍照打卡；桐花小旅行18、19日每天下午2點及3點共4梯次，集合地點幸福馬場。

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