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    首頁 > 生活

    降雨不足 高雄那瑪夏賞螢季延長至5月3日

    2026/04/13 09:09 記者葛祐豪／高雄報導
    今年那瑪夏賞螢季將延長，圖為去年螢火蟲大爆發。（圖由高雄市觀光局提供）

    今年那瑪夏賞螢季將延長，圖為去年螢火蟲大爆發。（圖由高雄市觀光局提供）

    2026那瑪夏賞螢季因降雨不足，導致螢火蟲現身時間比往年稍慢，活動決定延長一週到5月3日，請民眾把握機會。

    「2026那瑪夏賞螢季」共規劃南沙魯、舊民權、拉比尼亞等5大螢火蟲步道，主打黑翅螢等15種螢火蟲，其中最遠的神社遺址賞螢步道，深入純天然、無光害的自然環境中，也成為螢火蟲喜愛的生態環境，是全台螢火蟲密度最高的地方。

    高雄市觀光局指出，那瑪夏賞螢季除吸引全台民眾，也曾有香港、馬來西亞遊客專程到訪，是高雄「最高最遠」的行政區、每年最指標的地方盛事。

    今年那瑪夏賞螢季，原本規劃從3月20日到4月30日，但因近期降雨不足，導致螢火蟲現身時間比往年稍慢，活動決定延長一週到5月3日。那瑪夏區公所在假日規劃接駁公車，並增加漂漂河、水上城堡、演唱會與市集等活動，門票從250降至200元，2歲以下免門票。

    賞螢遊程方案分半日（1000元）、一日A（1550元）、一日B（1750元），4月份每週六與連假期間的傍晚，安排原住民樂團及歌手演出。詳情可至那瑪夏螢火蟲季FB粉絲團或官網查詢。

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