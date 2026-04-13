睽違40年！滿州港口重現「牽罟」古漁法 百人齊心挽網傳承

滿州港口重現「牽罟」古漁法 百人齊心挽網傳承。（記者蔡宗憲攝）

睽違超過40載，滿州鄉港口社區今年在鄉長古榮福的推動下，近期在佳樂水海灘再度重現了消失已久的傳統漁法「牽罟」，讓老一輩的記憶與年輕一代的熱血，在金黃色的沙灘上交織出最動人的傳承樂章，更吸引許多外地遊客未來希望報名參與。

「牽罟」這項仰賴團隊合作的古老捕魚方式，曾是南台灣漁村維繫情感的核心，但在科技進步與環境變遷下，港口社區已近半世紀未見此景。為了不讓這項「共榮分享」的漁村精神失傳，滿州鄉長古榮福今年特別策劃，走訪鄉內耆老、鑽研早年的作業動線與網具構造，試圖還原最純粹的港口牽罟風景。

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「這不只是捕魚，是捕回我們村落的向心力！」鄉長古榮福感慨地表示，牽罟的核心精神在於「見者有份」的分享文化，不論是否有出力，只要在場都能分得漁獲，這種溫暖的人情底蘊，正是現代社會最欠缺的寶貴財產。除了文化傳承，透過牽罟，讓鄉民了解港口社區獨有的地理特性每逢大雨後，河海交界處因開口而引發魚群聚集的自然生態現象。這種對土地的認知，是書本上學不到的珍貴教材。

港口沙灘在活動時湧入了老中青三代，眾人頭戴大紅帽，在波光粼粼的海邊拉開陣勢。隨著號令下達，眾人齊心協力抓緊繩索，緩緩將長長的漁網往岸上收攏。大家在沙灘上倒退行走，腳步踩在濕潤的沙土中，雖然烈日當頭，但每個人臉上都寫滿了期待。

儘管最終收網時，捕獲的魚貨數量不到50尾，但在場的居民與遊客卻爆發出熱烈的歡呼。古榮福說，對鄉民而言，這幾十條魚並非重點，重點是親手摸到了那張沉甸甸、承載著祖先智慧的漁網。參與的年輕一輩更是驚呼連連，直言從未想過捕魚需要如此龐大的體力與默契，更從中體會到長輩口中「靠山吃山、靠海吃海」的艱辛。

滿州港口重現「牽罟」古漁法 百人齊心挽網傳承。（記者蔡宗憲攝）

滿州港口重現「牽罟」古漁法 百人齊心挽網傳承。（記者蔡宗憲攝）

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