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    首頁 > 生活

    高雄眷村活化再推19戶 「以住代護」文創聚落5月開放申請

    2026/04/13 08:55 記者蘇福男／高雄報導
    高雄擁有全台面積最大的眷村保留區，2014年起從鳳山黃埔新村開始推動全台首創「以住代護」計畫。（高市文化局提供）

    高雄擁有全台面積最大的眷村保留區，2014年起從鳳山黃埔新村開始推動全台首創「以住代護」計畫。（高市文化局提供）

    高市新一期「以住代護、文創聚落」眷村活化計畫，將釋出鳳山黃埔新村共19戶眷舍，即日起開放線上看屋，5月1日起開放申請，29日截止收件。

    高市文化局長王文翠表示，高雄擁有全台面積最大的眷村保留區，2014年起從鳳山黃埔新村開始推動全台首創「以住代護」計畫，因應活化程度需求，逐漸從「駐村」到「創業」，逐步成為結合生活與創業的指標性文創場域，黃埔新村現開業商家有64戶，包含書店、藝廊、文創工作室、設計工作室、餐飲、民宿等產業，已形成相當規模的文創產業聚落，具有良好吸客條件。

    文化局表示，此次釋出的19戶眷舍，其中包括3戶基礎修繕的空眷舍，和即將到期的「青創HOUSE」進駐眷舍，須收取租金，進駐期為5年，並限期於眷舍點交後6個月完成開業，為鼓勵品牌產業進駐更給予前半年租金8折優惠。

    有興趣民眾可搶先線上看屋，另亦搭配實體看屋，讓有興趣活用眷村特殊空間創業的夥伴，先了解環境跟屋舍狀況，本期釋出眷舍數量有限，誠摯邀請品牌業者根據創業需求，提出兼具歷史質感與創意功能的空間使用計畫，更多申請以住代護資訊，請上FB官方粉絲團「以住代護 高雄眷村好生活」與「高雄眷村」官網https://khvillages.kcg.gov.tw 查詢。

    黃埔新村現開業商家有64戶，已形成相當規模的文創產業聚落。（高市文化局提供）

    黃埔新村現開業商家有64戶，已形成相當規模的文創產業聚落。（高市文化局提供）

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