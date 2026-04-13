揪團遊台東起跑！長者與身障者出遊每人100元有無障礙接駁

台東縣府辦揪團遊台東，鼓勵身障者及長者團體出遊。（記者黃明堂攝）

為鼓勵身心障礙朋友及長者踴躍參與活動、走出家門親近台東山海，縣政府持續推動「揪團遊台東」，除原規劃東海岸一日遊、池上鹿野縱谷一日遊及知本森林遊樂區內溫泉半日遊等常態路線外，因應民眾需求，4月及5月增開假日場次，讓有假日出遊需求民眾有更多選擇，邀請符合資格的身障朋友及長者踴躍組團報名。

縣政府表示，這項服務不只是旅遊安排，更是推動高齡友善及無障礙環境重要一環，透過中型復康巴士、友善接送機制及陪同支持，協助平時較少外出長輩與身障朋友參與戶外活動，拓展社交互動與生活視野，落實共融平權理念。

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社會處長陳淑蘭指出，去年曾有外縣市身障朋友看到活動資訊，揪團搭火車參加「揪團遊台東」，活動結束後非常滿意，感謝縣府提供無障礙旅遊服務，讓身障朋友出遊更便利、安心。「揪團遊台東」不只是交通接送服務，更是支持身障者與高齡者走入社會、豐富生活經驗的重要措施，讓更多人在旅行中放鬆身心、累積美好回憶。

社會處進一步說明，服務對象為身心障礙者及陪伴親友，或年滿65歲且無障礙交通需求之長者，每團達8人即可成行。參與者僅需負擔每人100元車輛清潔費，其餘交通費用由縣府全額補助，大幅降低出遊門檻。內容以交通接駁為主，不含導覽、門票、保險及餐飲等費用，需由參與者自行負擔；另為安全考量，身障者仍須由陪伴者或親友陪同參加，實際出發時間及接駁地點，將與報名者聯繫確認。

台東縣政府表示，目前已公告的常態路線及加開假日場次外，後續將視年度大型活動辦理情形，適時規劃配合場次，持續擴大服務量能，提供更多元的友善旅遊選擇。

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