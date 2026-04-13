破紀錄！彰化虎山巖金針花第1天開16朵 母親節最壯觀

虎山巖金針花今天開花了，猜對的民眾有機會獲得大獎。（圖由米諾斯提供）

破紀錄！彰化縣花壇鄉虎山巖第1朵金針花何時開？引發花迷高度關注，前年首波開花為「雙胞胎」，去年升級為「三姊妹」，因此今年首開會開幾朵備受矚目，今天（13日）一早園區綠油油的花株中，果真出現許多金黃色花朵，有花迷算出今天上午一口氣開出多達16朵金針花，打破以往紀錄。

交通部觀光署參山國家風景區管理處舉辦預測第1朵金針花開日期活動，預測區間為10至16日，連日來有不少民眾預測開花日期，又以預測13、14日開花的最多；前年首波開花為「雙胞胎」，去年升級為「三姊妹」；今年園區已同時出現好幾株發黃的花苞，讓花迷大為驚喜，研判今年極可能會在13日開出第1朵，且可能會同時出現「四胞胎」甚至「五胞胎」，備受矚目。

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果不其然，生態攝影師米諾斯今天清晨前往勘查，結果在一片綠油油的花株中，發現許多金黃色的花朵，他與工作人員走遍園區仔細清點，最終算出共開16朵金針花。

參山處長曹忠猷說，依目前花苞狀況推估，4月中旬金針花將開約3成，4月底到5月初則是最佳賞花期，母親節前後更可能迎來大爆發，呼應金針花「母親花」的意象，歡迎國人前來賞花。

虎山巖金針花今天開花了，而且還是一口氣開16朵。（圖由米諾斯提供）

虎山巖金針花今天開花，參山處長曹忠猷立即插牌公告。（圖由米諾斯提供）

虎山巖金針花今天開花，參山處立即插牌公告。（圖由米諾斯提供）

虎山巖金針花預計母親節最壯觀。（資料照）

虎山巖金針花今年可望再吸引爆滿遊客賞花。（資料照）

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