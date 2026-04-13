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    首頁 > 生活

    白沙屯媽「粉紅超跑」進入台中市轄區 沿途約25萬人跟隨

    2026/04/13 08:31 記者歐素美／台中報導
    大甲警分局於今天上午7點10分在龍德家商前接駕，守護白沙屯媽進香沿途安全。（民眾提供）

    大甲警分局於今天上午7點10分在龍德家商前接駕，守護白沙屯媽進香沿途安全。（民眾提供）

    苗栗拱天宮白沙屯媽祖昨晚起駕進香，報名參加的「香燈腳」突破46萬人，今天上午7點10分，台中市大甲警分局長蔡期望率主管等在苗栗龍德家商「接駕」，白沙屯媽「粉紅超跑」於7點半左右，進入台中市轄區，沿途約25萬名信眾跟隨，大甲警分局共動員71名警力及13名民力護駕，以保護信眾遶境沿途安全。

    大甲警分局長蔡期望表示，這次勤務警方別申請「無人機警察隊」，透過高空的即時視角，全天候監控進香隊伍的人車動態，一旦發現路段擁擠或有突發狀況，指揮中心會立即調度警力前往疏導，確保動線順暢無礙。

    在地面交通部分，則申請交通警察大隊的大型重機支援，利用重機的高機動性，在各大重要路口執行「彈性交通疏導」，哪裡塞車，他們就出現在哪裡，第一時間排除障礙。

    此外，警方並與警察廣播電台建立即時連線，建議所有用路人隨時收聽警廣，掌握最新的交通管制與改道資訊，避開車潮。

    白沙屯媽「粉紅超跑」於今天上午7點10分，到台一線與田心二十四路口，由苗栗縣警察局通霄分局交接給大甲警分局，隨行香客約25萬人，警方呼籲香燈腳進香期間請務必配合員警指揮，讓這場宗教盛事在「安全、順暢、平安」的原則下圓滿達成。

    白沙屯媽「粉紅超跑」於今天上午7點半進入台中市轄區。（民眾提供）

    白沙屯媽「粉紅超跑」於今天上午7點半進入台中市轄區。（民眾提供）

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