高市精華公園排水改善10月底完工

高市精華公園進行排水改善工程，預計10月完工。（記者陳文嬋攝）

高雄市水利局為改善三民區精華公園周邊長期以來積淹水問題，籌措1100萬元，辦理排水改善工程，目前工程已動工，預計10月底完工，將大幅提升區域防洪效能，保障地方通行安全。

水利局指出，精華公園周邊道路既有側溝因年久老舊，且受路樹樹根竄生影響，導致溝體結構嚴重破損，現況側溝寬度僅約25公分、平均深度約50公分，每逢短延時強降雨時常出現排水不及，造成局部積水情形。

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水利局指出，工程重點在於「全面翻新與擴容」，計畫將排水側溝寬度翻倍，擴大至50公分、深度70公分，整體改善總長度約270公尺。

水利局，工程採取分段施工，由遼寧二街開始施工，接續往哈爾濱街、錦州街挺進，延伸至遼寧二街99巷；整體工程完工後，排水容量將提升1倍以上，更有效因應極端氣候帶來強降雨挑戰。

水利局針對遼寧二街99巷長期以來道路崎嶇不平，將配合排水工程，一併將原有混凝土路面，更新為瀝青混凝土路面，不僅改善行車平順度，也能降低施工期間對地方居民生活干擾。

水利局也提醒公車族與通勤族，施工期間實施交通維持措施，原本公園旁「精華公園站」公車站，暫時遷移至哈爾濱街41號前，民眾搭車留意臨時站牌異動。

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