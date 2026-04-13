塑膠食品容器具用途大不同 正確使用保健康

塑膠食品容器具各有不同用途，應根據塑料的特性和用途選擇合適材質。（記者張協昇攝）

各式各樣的塑膠食品容器具，已成為民眾必備的日常生活用品之一，但您知道如何正確使用嗎?南投縣衛生局針對食品容器具販售與餐飲業者啟動專案稽查，也提醒民眾使用時應選擇有經過檢驗合格的產品，並根據塑料的特性和用途選擇合適的材質，以確保使用安全，避免危及健康。

縣府衛生局為確保縣內食品容器具使用安全，近來針對販售、餐飲業者啟動專案稽查與抽驗，範圍涵蓋大型量販店、連鎖超市、在地小吃店、連鎖餐飲及五金百貨等場域，共計抽驗35件食品容器具。檢驗項目包括溶出試驗、標示材質標示及產品來源合法性，結果全數符合規定。

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衛生局指出，此專案稽查重點在於確認業者所販售或使用塑膠食品容器具是否符合食品安全衛生管理法相關規範，避免不合格產品流入市面。稽查過程中，衛生局同時輔導餐飲業者應選購標示完整、來源清楚的產品，並依標示正確使用，例如將不耐高溫的塑膠容器具用於微波或盛裝滾燙食物，可能導致變形或釋出有害物質。

衛生局表示，塑料材質食品容器具各有不同特點、用途、相關添加物及注意事項，提醒民眾在選購或使用時應養成檢視材質編號與耐熱溫度的習慣，例如1號PET寶特瓶不應盛裝熱水、6號PS塑膠碗嚴禁微波、美耐皿餐具出現刮痕即應汰換，以及5號聚丙烯（PP）則是相對安全的微波容器選擇等，也避免塑膠容器長時間暴露於高溫環境變質，確保使用安全。

常見塑膠食品容器具的材質、用途與耐熱度。（南投縣衛生局提供）

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