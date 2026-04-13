04/13 各報重點新聞一覽

中共昨日宣布十項「惠台」措施，陸委會痛批，「片面讓利」只是包裝為「大禮包」的糖衣毒藥。（資料照）

自由時報

自由日日Shoot》中共公布惠台10措施 陸委會批：包裝為「大禮包」糖衣毒藥

中共昨日宣布十項「惠台」措施，包括恢復上海、福建居民赴台個人旅遊，支持金門共用廈門機場等。陸委會痛批，「習鄭會」及「十項促進兩岸交流合作措施」，一如過去各項不堪驗證的「惠台措施」，「片面讓利」只是包裝為「大禮包」的糖衣毒藥。

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避免因中資遭美國封殺 義國限制倍耐力最大股東中國中化董事名額

義大利總理梅洛尼政府日前動用「黃金權力」法案，對該國輪胎大廠倍耐力（Pirelli）最大股東中國國企中化集團（Sinochem）實施限制，包括將後者所占倍耐力董事席次由八人減至三人以下，以結束倍耐力義大利股東與中化的糾紛，確保倍耐力不會因為中資而失去美國市場。

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拉抬必翔股票詐貸兩億元 女富豪對銀行重大詐欺判刑4年

曾被媒體稱為「二〇〇四年台灣十大女富豪」第六名的電動車大廠「必翔實業」前董事長蔣清明，以非法拉抬股價的股票，向台中銀行質押借款詐得兩億元，多數挪為己用，新竹地院依銀行法對銀行重大詐欺罪判刑四年，犯罪所得九千四百多萬元沒收。

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聯合報

陸宣布對台10政策 將推動兩岸直航正常化

國民黨主席鄭麗文昨天結束訪問大陸行程，下午返抵台灣。中共方面昨天上午即宣布十項對台措施，包含推動恢復上海及福建民眾來台自由行、支持盡快恢復烏魯木齊等兩岸航點；另將為台灣農漁產品輸入大陸提供便利；允許引進台灣電視劇、紀錄片等。

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美伊談判破局 川普揚言封鎖荷莫茲海峽

美國與伊朗在巴基斯坦就和平協議談判廿一小時最後宣告破局，美國總統川普十二日在社群平台發文說，美伊會談就很多問題達成共識，但唯一要緊的核問題卻未解決，因此美國海軍將開始封鎖荷莫茲海峽，阻擋任何試圖進出的船隻。

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中國時報

陸開放上海福建 赴台自由行

國民黨主席鄭麗文12日結束「2026和平之旅」訪陸行程，中共中央台辦授權公布10項促進兩岸交流措施，其中包括恢復上海及福建居民赴台自由行試點、推動兩岸客運直航正常化並擴增西安等5個航點。鄭麗文昨晚在桃園機場受訪表示，國民黨全面承接、推動落地，讓民眾實際感受到兩岸和平發展的紅利。總統府則表示，中方若有意推動相關措施，應透過既有聯繫管道，與我方政府主管機關展開協商。

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川普揚言封鎖荷莫茲 攔截向伊朗付過路費船隻

由美國副總統范斯、伊朗國會議長卡利巴夫領軍的美伊談判，11日在巴基斯坦首都伊斯蘭巴德進行21小時會談後，宣告破局。范斯說，美國已明確畫定「紅線」，但伊朗始終不同意美方的條件。美國總統川普12日發文表示，他絕不允許伊朗從荷莫茲海峽非法的敲詐勒索中獲利，美國海軍將立即封鎖荷莫茲海峽，並攔截所有在國際水域向伊朗支付過路費的船隻，以實現「所有船隻均可進出」局面。

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義大利政府日前動用「黃金權力」法案，對該國輪胎大廠倍耐力最大股東中國國企中化集團實施限制董事名額。（路透檔案照）

曾被媒體稱為「二〇〇四年台灣十大女富豪」第六名的電動車大廠「必翔實業」前董事長蔣清明（前排右），以非法拉抬股價的股票，向台中銀行質押借款詐得兩億元，新竹地院依銀行法對銀行重大詐欺罪判刑四年。（資料照）

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