南國國際生活節首週落幕 古城門成觀景台

南國國際生活節在恆春北門廣場登場。（記者陳彥廷攝）

南國國際生活節在恆春北門廣場登場。（記者陳彥廷攝）

南國國際生活節在恆春北門廣場登場。（記者陳彥廷攝）

在台灣祭之後，屏東縣政府接力打造璀璨春季帶狀活動，「南國國際生活節」本週末於恆春北門登場，並發揮「地主優勢」，讓城牆成為布景及觀景台，燃放煙火點亮恆春半島，是吸引數萬遊客進場，延續南國春天品牌。

春天的屏東就像是春意盎然的百花盛開，整個屏東從北到南都有各式大型活動，包括北屏東的「三大日」音樂節、中屏東的大鵬灣帆船生活節，再到最後矚目的恆春半島「南國國際生活節」，今年屏縣府以恆春古城作為投影幕，結合在日本首屈一指的「鬼怪」團體的主題氛圍，為城牆染上「怪獸」投影，求新求變的活動橋段，是吸引爆量人潮湧入。

屏東縣政府交通旅遊處表示，今年的南國生活節升級為國際級，於4月10至12日及17日至19日，連續兩個週末在恆春古城北門草地登場，11日邀請在「英國達人秀」中以世界唯一足技翻轉火缸與火焰方桌而全球知名的「足上舞伶」楊立微擔綱演出，國際規格為表演揭開序幕，當火焰結合方桌的表演奔出的瞬間，在場也爆出精彩歡呼。

交旅處強調，本週末的主題為「半島夢遊」，透過漫遊恆春、品嚐風格的核心，邀請日本大阪的「東映太秦映画村」妖怪帶領民眾一同於恆春老街與墾丁大街展開的晝夜兩場踩街活動，白天在恆春老街，結合歷史氛圍與妖怪角色，營造如同穿越時空的奇幻場景；夜晚於墾丁大街登場的妖怪隊伍，在燈光與街道熱鬧氣氛中，更顯神秘與戲劇張力，會場則是有四隻怪獸打卡大型氣模、怪獸投影、百間特色市集、妖怪馬戲團遊街、小旅行等多元活動，還有180秒璀璨煙火點亮恆春半島，活動兩天已吸引數萬人朝聖。

南國國際生活節在恆春北門廣場登場。（記者陳彥廷攝）

南國國際生活節由知名東映太秦映画村陪踩街。（記者陳彥廷攝）

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