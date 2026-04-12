白沙屯媽祖進香登場 交通部鐵公路齊開疏運、結緣品限量送

交通部次長陳彥伯發放交通部結緣品。（交通部提供）

首次上稿22:45

更新時間23:15

白沙屯拱天宮媽祖進香將於今（12）日深夜11時55分正式登轎啟程，展開為期9天的進香行程。交通部延續去年「鐵公路齊開」疏運策略，同時推出台鐵燙金「勇」字紀念車票，還加碼發送「停讓保平安」舒緩貼布隨緣品，推廣人本交通文化。

交通部表示，有鑒於去年配合白沙屯媽祖進香推出台鐵勇字車票，深獲廣大信眾好評，除再度推出外，今年更加碼推出「停讓保平安」舒緩貼布隨緣品，象徵香燈腳勇敢前行、一路平安，並藉此傳遞進香途中彼此扶持、互相禮讓的精神，進一步深化全民交通安全意識。

請繼續往下閱讀...

為親自向香燈腳表達關懷與祝福，交通部部長陳世凱特別指派政務次長陳彥伯於今日中午12時05分，在台鐵白沙屯車站往拱天宮方向步道（公路局設攤處）發放隨緣品。現場排隊人潮絡繹不絕，領取信眾皆展露笑容，氣氛溫馨熱絡，為即將啟程的進香活動增添暖意與支持。

交通部指出，白沙屯拱天宮媽祖預計於4月16日抵達北港朝天宮，屆時將由政務次長伍勝園再行發放隨緣品，地點包括上午9時25分於北港日興堂囍餅舖戲院店前快閃，以及上午10時35分於北港台糖冰品部（公路局設攤處），歡迎香燈腳屆時前往領取。

依拱天宮統計，今年報名隨行信眾已逾46萬人，較去年增加13萬餘人，規模再創新高，盛況空前。為因應龐大人潮，交通部延續去年經驗，採行「鐵公路齊開」疏運策略，整合台鐵、公路及高鐵運能，透過「台鐵為主、公路為輔、高鐵協同」3層運具聯防機制，全力提升整體疏運效能，民眾可在Google Map搜尋「交通部白沙屯接駁點（https://maps.app.goo.gl/nN7uuZcXkTvHepbA9）」。

陳彥伯政務次長於發放隨緣品後，前往臺鐵白沙屯站、客運接駁站及高鐵苗栗站視察疏運作業，並慰勉現場辛勤工作的同仁，請各單位通力合作，視人潮狀況機動加開班次，務求達成「站不留人」目標，確保香燈腳順利平安抵達。

據交通部統計，今日截至晚上10時，高鐵苗栗站已逾2萬3765人次進出，台鐵白沙屯站已加開36列次、加掛39列次，並增停5列次，總計已逾6萬6530人進出，另公路局公路客運接駁路線也因應人潮提早至9點發車，並已開出200班次接駁6115人，分別較去年白沙屯進香出發日同期疏運人數增加逾15%、6%及91%，疏運秩序良好。

交通部提醒，進香期間天氣炎熱，請民眾適時補充水分並做好防曬措施，並呼籲一般用路人配合交通管制，行經進香隊伍時務必停讓行人，維護交通安全。

交通部次長陳彥伯與疏運團隊同仁合照。（交通部提供）

交通部次長陳彥伯視察公車接駁點。（交通部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法