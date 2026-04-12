為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市非法日租套房居全國第二高 中市府：已較去年同期減少13家

    2026/04/12 23:07 記者歐素美／台中報導
    中市府稽查非法日租套房，並斷水斷電處份。（觀旅局提供）

    中市府稽查非法日租套房，並斷水斷電處份。（觀旅局提供）

    根據觀光署統計，今年1至3月，全國非法旅館314家、非法日租套房860家，未合法列管家數共1174家，較去年同期增加42家，其中，860家非法日租套房，台中市多達187家，僅次於台北市的410家；台中市政府對此回應指出，與去年第1季200家相較，台中市今年第一季日租套房已少13家，減幅6.5%，顯示取締日租套房展現成效。

    此外，台中市在中央考核地方政府旅宿業管理輔導績效評比，連續3年榮獲「特優」最高榮譽，備受肯定。

    市府強調，為保障旅客住宿安全，台中市政府旅館業聯合稽查小組不分平假日，每週稽查旅宿業4至5天，亦透過警政合作及檢舉獎金等多元方式查緝非法旅宿，若查獲有違規未領取旅館業或民宿登記證而經營事證明確，即依發展觀光條例裁罰，最重處以強制執行斷水斷電處分。

    台中市觀光旅遊局呼籲民眾若出遊有住宿需求，可先到交通部觀光署「台灣旅宿網」查詢全國各地合法旅宿名單，也可於投宿旅館或民宿前，查看業者是否有懸掛旅館業或民宿登記證及專用標識，選擇入住合法旅宿，才能住的安心、玩得開心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播