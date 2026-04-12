中市非法日租套房居全國第二高 中市府：已較去年同期減少13家

中市府稽查非法日租套房，並斷水斷電處份。（觀旅局提供）

根據觀光署統計，今年1至3月，全國非法旅館314家、非法日租套房860家，未合法列管家數共1174家，較去年同期增加42家，其中，860家非法日租套房，台中市多達187家，僅次於台北市的410家；台中市政府對此回應指出，與去年第1季200家相較，台中市今年第一季日租套房已少13家，減幅6.5%，顯示取締日租套房展現成效。

此外，台中市在中央考核地方政府旅宿業管理輔導績效評比，連續3年榮獲「特優」最高榮譽，備受肯定。

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市府強調，為保障旅客住宿安全，台中市政府旅館業聯合稽查小組不分平假日，每週稽查旅宿業4至5天，亦透過警政合作及檢舉獎金等多元方式查緝非法旅宿，若查獲有違規未領取旅館業或民宿登記證而經營事證明確，即依發展觀光條例裁罰，最重處以強制執行斷水斷電處分。

台中市觀光旅遊局呼籲民眾若出遊有住宿需求，可先到交通部觀光署「台灣旅宿網」查詢全國各地合法旅宿名單，也可於投宿旅館或民宿前，查看業者是否有懸掛旅館業或民宿登記證及專用標識，選擇入住合法旅宿，才能住的安心、玩得開心。

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