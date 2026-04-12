高雄非法日租套房113家 市府：最高罰200萬可令歇業

高雄左營區一處非法日租屋，去年遭斷水斷電處分。（觀光局提供）

根據觀光署資料，全台非法日租套房共有860家，其中台北市高達410家，其次台中市187家、高雄市113家；對此，高雄市觀光局強調，加強取締非法業者，可處10萬至200萬罰鍰並令歇業，情節嚴重者並斷水斷電。

根據觀光署資料顯示，全台今年1至3月現有合法旅館3280家，較去年同期減少14家，變動0.43%不大，應是個別業者經營考量而進退場的結果；其中未合法列管家數1174家（非法旅館314家、非法日租套房860家），較去年同期增加42家，主要是都會區的日租套房增加及地方政府積極稽查致原先列管家數增加或歇業；非法日租套房共有860家中，台北市高達410家，其次台中市187家、高雄市113家。

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對此，高雄市觀光局表示，針對非法旅館及日租屋，高市府均有列管，且積極管理，定期進行稽查，倘查獲尚未歇業仍營業中的業者，依違反發展觀光條例第24條規定，以違法經營的房間數，依同條例55條處10萬至200萬罰鍰並令歇業，情節嚴重者並斷水斷電。

高雄市觀光局強調，除列管的旅宿外，也透過網路搜尋及民眾檢舉，若有發現新的非法旅宿，即會聯合市府相關局處進行稽查，一旦查獲違規屬實，依法裁處並勒令歇業。

觀光局說明，除加強非法業者取締外，為提升旅宿業經營品質，觀光局辦理各項輔導措施包括性別友善、親子及寵物友善、穆斯林認證與環保旅宿認證等，以提升旅宿業服務品質。在旅宿業管理績效方面，高雄市8度獲得全國旅宿業管理評比特優。

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