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    首頁 > 生活

    週一天氣晴朗！高溫飆36度 全台紫外線過量

    2026/04/13 00:33 即時新聞／綜合報導
    週一（13日）各地多為陽光露臉好天氣。（資料照）

    週一（13日）各地多為陽光露臉好天氣。（資料照）

    週一（13日）各地多為陽光露臉好天氣，高溫普遍為33度，東南部地區可能出現36度以上高溫，近中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬工作。

    中央氣象署預報，週一各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨，白天仍然溫暖悶熱。

    溫度方面，週一各地高溫約28至33度，東南部地區及南部近山區易有局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達過量甚至危險等級，外出請做好防曬並多補充水分，至於各地低溫約22、23度。

    氣象署提醒，因西南風偏強，彰化以北及馬祖、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，這股高壓系統在未來幾天仍會主導台灣的天氣型態，因此週一到週二大致上都是晴到多雲，白天偏熱，日夜溫差比較大。週三有道微弱鋒面通過，北部東北部雲量變多，轉為有短暫雨的天氣型態。

    紫外線指數方面，週日全台皆為「過量級」。

    空氣品質方面，週一北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    週一各地高溫約28至33度，東南部地區可能出現36度以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

    週一各地高溫約28至33度，東南部地區可能出現36度以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週日全台皆為「過量級」。。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週日全台皆為「過量級」。。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週一北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週一北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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