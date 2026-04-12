蓬萊米來台百年 陳吉仲：帶動台灣農業水利現代化建設火車頭

嘉南平原與嘉南大圳是台灣最重要糧倉之一，但透過空拍可見，由於淤積嚴重，水庫放水必須同時排沙，水圳的污濁背後是水資源匱乏問。（桃園市全香堂刀煮文藝基金會提供）

今年是台灣蓬萊米來台百年，農業部前部長陳吉仲今（12日）表示，蓬萊米是帶動台灣水利設施和現代化的火車頭，也認為台灣農業已從過去的糧食安全邁向品質價值，認為農業未來發展的關鍵在整合水利基礎、強化冷鏈和加工體系，也認為要持續推動食農教育和在地採購。

由饗賓餐旅集團成立的「桃園市全香堂刀煮文藝基金會」，自今年起推動5年期計畫「水脈之味-大河宴」，透過河川、水圳、埤塘、水庫等基礎水利設施看到台灣整體環境，今年為計劃第1年，以桃園埤塘、鬼稻、蓬萊米百年等為主題，首場計畫邀請陳吉仲演講。

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回歸學界的陳吉仲表示，稻米是理解台灣土地的鑰匙，指出蓬萊米在1百年前來到台灣並正式命名，這顆米是帶動台灣水利設施跟現代化的火車頭，稻米育種的歷史更可看到台灣農業制度、糧食政策、社會變遷的遞嬗軌跡。

陳吉仲進一步指出，台灣農業已由過去只重視糧食安全，邁向更注意農產品的品質與提升價值，但仍面臨氣候變遷、農地結構與市場通路等挑戰，未來關鍵在於整合水利基礎、強化冷鏈與加工體系，並推動食農教育與在地採購，讓農業從生產端延伸至文化與消費端，成為支撐國家永續發展的重要基礎。

為讓更多人知道台灣米的美味，該基金會還邀請日本有百年歷史的仙貝老店第3代職人用桃園3號米烤製仙貝，還有同樣用桃園3號米釀製限定酒款「桃饗三號」，未來將透過系列活動，讓更多民眾認識到台灣流域水系與台灣在地農產的美好，未來這些台灣流域水系的在地食材將設計為大河宴餐桌，並在饗賓集團旗下餐廳陸續呈現。

前農業部長陳吉仲受邀演講表示稻米是帶動台灣農業水利設施現代化的火車頭。（桃園市全香堂刀煮文藝基金會提供）

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