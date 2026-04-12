澎湖國際鐵人三項 楊博智奪冠、比利時Mathilde Hanuise封后

澎湖國際鐵人三項，今日在澎湖舉行。（台灣國際鐵人三項公司提供）

「2026 富邦金控 IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽」，今（12）在澎湖嵵裡沙灘盛大登場！吸引來自全球50國、近千名鐵人共襄盛舉，角逐40個前往夏威夷 Kona 世界錦標賽的珍貴席次，由台灣楊博智奪冠、比利時Mathilde Hanuise封后。

今日由澎湖縣政府秘書長林文藻、議員許國政、蘇陳綉色、澎湖縣教育處處長陳晶卉、教育處體健科科長麻雅芳、台灣鐵人公司董事長林澤浩共同鳴槍開賽！經過激烈拚搏，男子組由台灣地主楊博智以總成績9小時14分36秒霸氣逆轉封王；女子組部分則由來自比利時的選手Mathilde Hanuise以總成績10小時6分15秒拿下女子總冠軍。

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主辦單位特別邀請「嵵裡國小醒獅戰鼓隊」與「川劇變臉女王」，分別於路跑賽道與終點舞台輪番獻藝。今年 IRONMAN 澎湖更首度設置「終點大鐘」，象徵每位鐵人獨一無二的挑戰里程碑——無論是初試啼聲或是重返榮耀，隨著鐘聲迴盪，鐵人精神在菊島跨越國界、持續傳遞。

晚間10時30分登場的「Magic Hour 魔幻時刻 × 終點應援」，預料將賽事氣氛推向最高潮。加油民眾手持應援道具齊聚終點，陪伴最後一批選手衝線。那一聲聲「You are an IRONMAN!」的呼喊，為 IRONMAN 澎湖寫下最熱血的一頁。今年 IRONMAN 澎湖的獎盃別具巧思，由牡蠣殼循環材料製作而成。

台灣楊博智，勇奪國際鐵人三項冠軍。（台灣國際鐵人三項公司提供）

比利時的選手Mathilde Hanuise，在國際鐵人三項封后。（台灣國際鐵人三項公司提供）

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