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    首頁 > 生活

    虱目魚價10年高點3-1》魚苗存活低、養殖面積腰斬 去年行情上衝

    2026/04/12 21:00 記者蔡宗勳／嘉義專題報導
    諸多因素影響，虱目魚去年出現秋季罕見高價現象。（記者蔡宗勳攝）

    諸多因素影響，虱目魚去年出現秋季罕見高價現象。（記者蔡宗勳攝）

    最近10多年來，受到漁村青壯人口外流、漁電共生等多重因素影響，全台虱目魚養殖面積從高峰期1萬0378頃縮減至去年的5446餘公頃，漁民也有逢高搶養、逢低棄養的心態，導致價格像坐雲霄飛車，2020年前池邊價曾跌至每台斤20元，2023年3月翻轉出現每台斤75元天價，去年也上演秋季罕見的每台斤60元高價，令人憂心今年是否會重演搶養供過於求價崩的宿命。

    逢高搶養、逢低棄養 如坐雲霄飛車

    台灣虱目魚價格主要受市場供需決定，虱目魚價格趨勢，一般為上半年較高，主要由高雄魚塭的越冬魚隻供應，因量少價格較好，下半年價格則較低。

    嘉縣府農業處漁業科長張建成指出，去年夏秋兩季虱目魚價格上漲，是由許多原因疊加造成供給緊縮所致。包括年初印尼進口魚苗產量減少，而且存活率偏低；漁民受到前2年虱目魚價格大幅波動影響，轉向養殖價格相對較高的台灣鯛，致養殖虱目魚面積減少；漁電共生進入整建期，也導致養殖面積縮減；加上丹娜絲颱風帶來的部分災損，進一步衝擊產能。

    根據統計，近10年全國虱目魚放養口數及面積呈現遞減趨勢，嘉義縣也是逐年遞減，最近幾年更是明顯，從2020年的2153公頃銳減至去年的829公頃。

    台灣養殖業代表性魚種

    張建成強調，虱目魚國內市場需求存在，主要是國人有吃虱目魚的飲食文化基礎，是台灣養殖代表性的魚種之一，並可加工成不同部位或型態產品，滿足各類消費者需求，同時價格較親民，因此市場需求穩定，只要養殖供應量沒有異常增加，仍可維持價格。

    漁民說，經過幾次高價搶養、接著供過於求崩盤的血淚教訓後，養殖心態已比較成熟，虱目魚養殖面積不至於因去年夏秋價高就大幅增加。

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