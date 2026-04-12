虱目魚價10年高點3-2》餐飲業者利潤減 1個便當185消費者仍買單

乾煎虱目魚肚是國民美食。（記者王善嬿攝）

虱目魚價衝上10年高點，不僅市場零售價讓消費者有感，更反映在魚肚、魚粥等餐飲上。水產批發商說，3年前虱目魚進貨價每台斤100元至120元，最近中東局勢不穩，影響石油價格，連帶養殖業水電、油料、飼料均上漲，還欠缺養殖人力，虱目魚價格逐年調漲，至今每台斤達150至160元、足足漲了40至50元。

記者訪查嘉義地區物價，虱目魚粥一碗要價90元、蔭瓜虱目魚肚便當110元、乾煎虱目魚便當則要185元。

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阿亮Q排林姓業者說，近3年虱目魚價格逐年上漲，生魚肚進貨價也從65元漲到95元，不含水電、瓦斯、人事、調味原物料等成本，賣虱目魚餐點，讓餐飲業者利潤從25元降至10到15元。

「國民魚」中南部民眾日常美食

林姓業者表示，虱目魚產地價格上漲，餐點也只能跟著調漲，不過虱目魚是「國民魚」，也是很多中南部民眾每天日常美食，想吃虱目魚的消費者，即使漲價仍會光顧，同時店內也會準備多一些其他魚類或肉類的商品品項，讓客人輪著吃。

此外，以往虱目魚頭較少人購買，近年也愈來愈多餐飲業者推出滷虱目魚頭等料理，因價格便宜，且滷過的魚頭適合配飯或下酒，讓消費者趨之若鶩。

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許多美食以虱目魚烹調，受到消費者喜愛。（記者王善嬿攝）

虱目魚價格逐年上漲，餐飲業者坦言利潤愈來愈薄。（記者王善嬿攝）

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